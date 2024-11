Dollaro si rafforza sul franco con probabile vittoria Trump

Keystone-SDA

Sulla scia della probabile vittoria di Donald Trump nelle elezioni presidenziali statunitensi il dollaro si rafforza sul franco.

(Keystone-ATS) Il corso della moneta americana ha toccato stamane un massimo a 0,8754 franchi. Rispetto a ieri la valuta statunitense guadagna l’1,3%, cioè circa un centesimo.

“L’esito apparentemente chiaro delle elezioni sta riducendo l’incertezza”, spiega in un commento Matthias Geissbühler, responsabile degli investimenti presso Raiffeisen. “Dato che il franco è meno richiesto come bene rifugio non ci aspettiamo che la Banca nazionale svizzera debba ricorrere a interventi sul mercato dei cambi”, aggiunge l’esperto.

Il dollaro è in deciso rialzo anche sulla moneta unica europea: il corso è di 0,9316 euro. La divisa europea, che subito dopo le prime indicazioni sul voto aveva perso il 2,1%, segna ora una flessione dell’1,8% ed è trattata a 1,0732 dollari.