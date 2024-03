Esprit: filiale svizzera è fallita, chiudono diversi negozi

(Keystone-ATS) La filiale svizzera della catena di abbigliamento Esprit è fallita: in un comunicato Esprit Retail Switzerland annuncia oggi la chiusura dei negozi (in numero imprecisato) gestiti in proprio.

Il marchio rimane comunque presente con i punti vendita in franchising, nei commerci multi-marca, come pure online.

“Gli sviluppi economici globali, uniti a un aumento significativo dei costi energetici e logistici, nonché un clima negativo per i consumi, per non parlare degli affitti elevati dei nostri negozi, ci ha reso impossibile continuare la nostra attività”, ha indicato la società. Non sono state quantificate le conseguenze che la ristrutturazione avrà sull’impiego.

Impresa iscritta a registro di commercio a Opfikon (ZH), Esprit Retail Switzerland è interamente di proprietà di Esprit Holdings, gruppo quotato alla borsa di Hong Kong e con sede legale nelle Bermuda.