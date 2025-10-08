Flotilla: atterrati a Ginevra gli ultimi partecipanti svizzeri

Keystone-SDA

Anche gli ultimi dieci dei diciannove membri svizzeri della flotilla per Gaza sono stati rimpatriati oggi da Amman in Giordania, dopo essere stati rilasciati ed espulsi da Israele.

(Keystone-ATS) Nove di questi sono atterrati a Ginevra, il decimo, dal doppio passaporto, era già giunto ieri in Turchia.

All’aeroporto di Ginevra, secondo l’inviato sul posto di Keystone-ATS, si sono riuniti circa trecento manifestanti per accogliere i nove militanti, con cartelloni e slogan di sostegno e lode.

Tra i prodighi del giorno anche l’ex sindaco della città lemanica Rémy Pagani, che ha ringraziato i presenti per l’accoglienza. “Senza di voi saremmo ancora là, trattati come animali e umiliati”, ha commentato il politico, facendo riferimento al carcere israeliano in cui sono stati rinchiusi. “Eravamo in quattordici, ammassati in 23 m2”, ha aggiunto.

Il primo attivista elvetico aveva fatto ritorno sabato scorso a Zurigo, mentre domenica altre otto persone, tra cui i due ticinesi Fabrizio Ceppi e Vanni Bianconi, erano arrivate a Ginevra.