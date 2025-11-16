Gb annuncia stretta su richiedenti asilo

Il Regno Unito ridurrà drasticamente le tutele per i rifugiati: lo ha confermato il governo laburista, dopo che la notizia era stata rivelata nei giorni scorsi dalla Bbc.

(Keystone-ATS) “Metterò fine al golden ticket del Regno Unito per i richiedenti asilo”, ha dichiarato la ministra degli Interni Shabana Mahmood in una nota.

Tra le misure annunciate, la riduzione della durata di status di rifugiato da 5 anni a 30 mesi, con revisione periodica, mentre serviranno 20 anni e non più 5 per fare richiesta di residenza permanente.

Attualmente, coloro che ottengono lo status di rifugiato lo mantengono per cinque anni, dopodiché possono richiedere un permesso di soggiorno a tempo indeterminato e infine la cittadinanza.

Ma il Ministero degli Interni di Mahmood ha affermato che ridurrà la durata dello status di rifugiato a 30 mesi. Tale protezione sarà “rivista regolarmente” e i rifugiati saranno costretti a tornare nei loro paesi d’origine una volta ritenuti sicuri, ha aggiunto. Inoltre, si voler far attendere 20 anni ai rifugiati a cui viene concesso asilo prima di presentare domanda per poter vivere a lungo termine nel Regno Unito, invece degli attuali cinque.

Starmer, eletto la scorsa estate, è sotto pressione per il flusso di migranti attraverso la Manica, a bordo piccole imbarcazioni dalla Francia, un fenomeno che ha preoccupato anche i precedenti governi conservatori. Oltre 39 mila persone, molte delle quali in fuga da conflitti, sono arrivate quest’anno in questo modo: più che in tutto il 2024, ma meno del record stabilito nel 2022. Il ministero ha sottolineato di essersi ispirato al modello della Danimarca, dove vige una rigorosa politica di asilo.

Gli attraversamenti illegali dalla Manica stanno contribuendo ad alimentare la popolarità del partito nazionalista guidato da Nigel Farage, che ha superato il partito laburista con margini a due cifre nei sondaggi d’opinione per gran parte di quest’anno. Le richieste di asilo in Gran Bretagna hanno raggiunto un livello record, con circa 111 mila domande presentate nell’anno fino a giugno 2025, secondo i dati ufficiali.