Germania: bus diretto a Zurigo si ribalta, almeno 5 morti

2 minuti

(Keystone-ATS) Almeno cinque persone sono morte e molte altre sono rimaste ferite in un incidente che ha coinvolto un pullman della società tedesca Flixbus mentre circolava sull’autostrada A9 nei pressi di Lipsia, in Germania.

Lo ha reso noto la polizia precisando che verso le 9:45 il veicolo è uscito di strada e si è schiantato per ragioni ancora da determinare.

A bordo dell’autobus a due piani, partito da Berlino e diretto a Zurigo, “si trovavano 53 passeggeri e due autisti”, ha dichiarato all’AFP la società tedesca Flixbus.

Al momento dell’incidente il torpedone si trovava tra lo svincolo di Wiedemar e il Schkeuditzer Kreuz e avrebbe dovuto fare scalo a Lipsia intorno alle 10.00. L’importante asse nord-sud tra Berlino e Monaco è stato chiuso in entrambe le direzioni.

Sull’autostrada, per portare soccorso, sono atterrati “diversi elicotteri”, riferisce l’agenzia Dpa segnalando sul posto anche ambulanze.

Un portavoce dell’azienda ha dichiarato che Flixbus sta lavorando a stretto contatto con le autorità locali e i servizi d’emergenza e facendo tutto il possibile per chiarire rapidamente e completamente le cause dell’incidente. “I nostri pensieri sono rivolti a tutte le persone colpite da questo incidente e alle loro famiglie”, ha dichiarato.

L’autobus, che si è fermato su un fianco, è stato raddrizzato a mezzogiorno con l’ausilio di cinghie per consentire l’evacuazione dei sopravvissuti. La visuale viene impedita da schermi mobili e gli ospedali della zona si sono preparati per un’operazione su larga scala: il pronto soccorso è stato allertato e le sale operatorie e diagnostiche sono state preparate e tenute in attesa, ha dichiarato un portavoce dell’ospedale Deaconess di Lipsia.

Nel 2019 si era già verificato un grave incidente di autobus sull’autostrada A9, nei pressi di Bad Dürrenberg, in Sassonia-Anhalt: una donna era morta e diverse persone sono rimaste ferite. Nel dicembre 2023, un pullman si era schiantato sulla stessa A9 vicino a Lipsia, causando diversi feriti.