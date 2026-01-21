Oggi in Svizzera
Care svizzere e cari svizzeri all’estero,
In questo terzo giorno del WEF, l’arrivo del presidente statunitense Donald Trump ha concentrato tutta l'attenzione. Durante il suo discorso fiume, durato quasi 90 minuti, ha parlato di NATO, dazi doganali e, naturalmente, di Groenlandia.
Anche la Svizzera è stata protagonista del suo discorso, quando a raccontato il suo punto di vista sull'ormai famosa telefonata con la consigliera federale Karin Keller-Sutter.
Al forum economico mondiale di Davos è stato il giorno di Donald Trump. L’atteso discorso del presidente statunitense, durato un’ora e mezza, ha alternato lodi al proprio operato a critiche verso il suo predecessore Joe Biden, la NATO, il Canada e i Paesi europei. Se non ci darete la Groenlandia, ha detto, “ce lo ricorderemo”. Sulla Svizzera ha voluto raccontare la “piccola storia” della telefonata con Karin Keller-Sutter.
L’arrivo in ritardo a Davos dell’inquilino della Casa Bianca per un problema elettrico all’Air Force One, non ha modificato l’orario di inizio del suo discorso alle 14:30, “davanti a molti amici e alcuni nemici”, ha detto salutando la sala gremita.
Nel suo lungo discorso, il presidente statunitense si è fondamentalmente lamentato della poca riconoscenza del resto del mondo per quanto hanno fatto in passato e fanno oggi gli Stati Uniti, dalla vittoria contro la Germania nella Seconda guerra mondiale, alle presunte otto guerre a cui lo stesso Trump avrebbe posto fine nel suo attuale mandato.
“Probabilmente non otterremo niente in cambio a meno che non decida di ricorrere a uso eccessivo della forza. Non lo faremo, e sento dei sospiri di sollievo nella sala”, ha affermato, in un omento del discorso legato alle ambizioni statunitensi di acquisire la Groenlandia.
L’inquilino della Casa Bianca ha preso la Svizzera come esempio di un Paese che va bene solo grazie agli Stati Uniti. “La Svizzera fa molti begli orologi ma non pagavano nulla agli USA“, ha detto riferendosi allo squilibrio di “41 miliardi” della bilancia commerciale tra i due Paesi.
“Quando abbiamo annunciato l’aumento dei dazi, mi ha chiamato credo la prima ministra, una donna” (ndt. l’allora presidente della Confederazione Karin Keller-Sutter), ha raccontato Trump. “Era molto ripetitiva, diceva: ‘Per favore, non farlo, siamo un piccolo Paese’. Mi ha preso per il verso sbagliato e ho messo i tassi al 39% e poi si è davvero scatenato l’inferno. Mi ha chiamato Rolex, mi hanno chiamato altri. Ora abbiamo raggiunto un accordo e abbiamo ridotto le tariffe, ma adesso stanno pagando. Ci sono molti Paesi come la Svizzera”.
(testo di Zeno Zoccatelli)
Le lacune nei controlli antincendio del bar Le Constellation sono più gravi del previsto, rivela la RTS sulla base di documenti ufficiali del Comune di Crans-Montana.
Nessuna vera ispezione antincendio è stata effettuata durante la ristrutturazione del Constellation nel 2015. È quanto emerge da decine di documenti d’archivio del Comune di Crans-Montana consultati dalla RTS. Interpellati, i responsabili amministrativi e politici hanno rifiutato di esprimersi, riservando le loro dichiarazioni alla giustizia.
Secondo le ricerche della RTS, durante la visita del 2016 – presentata come un controllo antincendio dalle autorità comunali nella conferenza stampa del 6 gennaio – si trattò unicamente di verificare quanto era stato richiesto nel 2015 nel permesso di costruzione relativo alla posa di una veranda sulla terrazza. I lavori di ristrutturazione nel seminterrato, durante i quali è stata installata la schiuma fonoassorbente al soffitto che ha preso fuoco provocando la tragedia, non facevano parte della procedura.
Un professionista romando della protezione antincendio ritiene “sorprendente che nessuno abbia sollevato la questione dell’omologazione della schiuma, soprattutto subito dopo la ristrutturazione. In seguito, testare i materiali non è parte dei controlli di routine”.
Questi ultimi, effettuati solo nel 2018 e nel 2019, hanno rilevato diversi aspetti come “non in regola”, in particolare per quanto riguardava il numero di clienti ammessi, la formazione del personale o l’esercitazione di evacuazione. All’ultima riga, la data della prossima ispezione è indicata come “da definire”.
Le svizzere e gli svizzeri restano legati alla neutralità, ma sarebbero pronti a fornire armi all’Ucraina. È quanto emerge da un sondaggio realizzato dall’istituto di ricerca Sotomo per conto dell’associazione “NeutRealität”.
Il 56% delle 2’088 persone interpellate ritiene che la Svizzera dovrebbe poter consegnare munizioni all’Ucraina a fini di autodifesa contro i droni. Le sanzioni economiche nei confronti degli Stati che violano il diritto internazionale sono inoltre sostenute da un’ampia maggioranza, pari al 75%. Allo stesso tempo, l’80% desidera che la neutralità sia mantenuta. Inoltre, l’85% ritiene che la Svizzera non dovrebbe partecipare a conflitti militari.
Tuttavia, il sondaggio mostra che il 74% non ha fiducia nella protezione conferita dalla neutralità armata: l’83% desidera poter cooperare con Stati amici per garantire la propria protezione e il 58% si esprime persino a favore di un’adesione della Svizzera alla NATO, qualora la situazione della sicurezza dovesse peggiorare in futuro.
Quasi 3’000 persone hanno manifestato in diverse città della Svizzera contro il Governo siriano. Alcuni incidenti hanno segnato le proteste.
A Berna, quasi 2’000 persone hanno protestato martedì sera contro l’avanzata delle truppe governative siriane nelle regioni del nord e dell’est della Siria controllate dai curdi. La polizia ha tollerato il raduno bernese, che non era stato autorizzato. Persone incappucciate hanno tentato di forzare un cordone della polizia e hanno attaccato le forze dell’ordine lanciando oggetti.
A Winterthur, circa 300 persone si sono radunate presso la stazione centrale, secondo la polizia municipale. Quest’ultima precisa che non sono stati segnalati danni materiali, ma che il traffico è stato fortemente perturbato.
Anche a Basilea si è formato un raduno non autorizzato verso le 18:30. Un corteo di 500 persone ha poi sfilato nel centro città. Il vetro di un tram è stato danneggiato e un passeggero è rimasto ferito alla testa.
Tradutto con il supporto dell’IA/Zz
