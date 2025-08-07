The Swiss voice in the world since 1935

GR: alpinista muore dopo essere precipitato dal Pizzo Badile

Keystone-SDA

Un 49enne ceco è precipitato ieri in tarda mattinata dal Pizzo Badile in Val Bregaglia (GR) a un'altitudine di oltre 2900 metri. L'alpinista, che stava affrontando la discesa con un suo amico, è morto sul colpo.

(Keystone-ATS) I due conoscenti stavano scendendo dal versante nord, scrive oggi la polizia cantonale grigionese in un comunicato. L’alpinista è precipitato fino al ghiacciaio Vadrec dal Cengal.

La polizia cantonale si occuperà insieme alla procura di verificare i motivi che hanno portato alla tragica caduta.

