GR: bacino di compensazione a Bergün sarà rinnovato

L'azienda energetica Axpo deve rinnovare un bacino di compensazione ormai vetusto presso una centrale idroelettrica a Bergün (GR). Il costo totale ammonta a cinque milioni di franchi. Per evitare perdite di energia, è necessario una nuova opera di scarico.

2 minuti

(Keystone-ATS) Durante una valutazione periodica del bacino di compensazione Islas, costruito nel 1966, gli impiegati hanno rilevato un deterioramento dell’impermeabilizzazione dell’argine, ha scritto oggi Axpo in un comunicato stampa. Ci sono danni anche allo strato di sigillatura e legante, nonché ai collegamenti strutturali.

Il fondo del bacino è in buone condizioni, ma anche qui sono necessari interventi selettivi, ad esempio all’ingresso e all’uscita o nei pozzetti di drenaggio, ha aggiunto l’azienda.

Axpo pagherà 3,75 milioni di franchi, ovvero il 75% dei costi totali di cinque milioni di franchi, che corrispondono alla quota di partecipazione di Axpo al gestore del bacino, l’Albula-Landwasser Kraftwerke AG (ALK), ha spiegato un portavoce dell’azienda energetica su richiesta di Keystone-ATS. ALK produce elettricità per circa 90’000 nuclei famigliari di quattro persone ogni anno.

Garantire produzione di energia

La fase di costruzione durerà da luglio 2025 a ottobre 2026. Per garantire che la centrale elettrica possa continuare a funzionare anche in questo periodo sono necessari una struttura di scarico e il trasferimento temporaneo del torrente Tischbach.

In questo modo si eviteranno perdite di energia. La flessibilità della produzione sarà in parte limitata, in quanto il bacino di compensazione non potrà essere utilizzato per immagazzinare l’acqua. La struttura di scarico rimarrà in funzione anche dopo la fase di costruzione.