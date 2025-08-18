The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

In Bosnia respinto il ricorso contro la destituzione di Dodik

Keystone-SDA

Il Tribunale d'appello di Bosnia-Erzegovina ha respinto oggi il ricorso contro la decisione della Commissione elettorale centrale di revocare al leader serbo-bosniaco Milorad Dodik il mandato di presidente della Republika Srpska (Rs).

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) La revoca era giunta il 6 agosto scorso dopo che il primo agosto la Corte d’appello a Sarajevo aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale in febbraio Dodik era stato condannato a un anno di reclusione e 6 di interdizione da ogni attività politica per disobbedienza reiterata alle delibere dell’Alto rappresentante internazionale in Bosnia-Erzegovina Christian Schmidt.

Dodik aveva tuttavia evitato il carcere facendo ricorso alla possibilità, prevista dalla legge bosniaca per le condanne fino a un anno, di commutare la pena in una multa pecuniaria. Aveva così pagato il corrispettivo di circa 17 mila franchi per non andare in prigione, sottolineando al tempo stesso di non avere alcuna intenzione di lasciare la sua carica di presidente della Republika Srpska, ), l’entità a maggioranza serba della Bosnia-Erzegovina, e di volersi appellare alla popolazione serbo-bosniaca con un referendum.

Oggi Dodik ha annunciato che quel referendum si terrà a fine settembre, e in esso ai serbo-bosniaci verrà chiesto se sono d’accordo con la decisione sulla sua destituzione.

L’altra entità di cui si compone la Bosnia-Erzegovina, sulla base dell’accordo di pace di Dayton (1995), è la Federazione croato-musulmana. Sono tre i popoli costitutivi del Paese ex jugoslavo – bosgnacchi musulmani (50% circa della popolazione), serbi ortodossi (30%) e croati cattolici (15%).

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Céline Stegmüller

Avete antenati svizzeri? State programmando un viaggio per visitare i luoghi in cui vivevano?

Siamo molto interessati a conoscere la vostra ricerca genealogica.

Partecipa alla discussione
28 Mi piace
54 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

Partecipa alla discussione
9 Mi piace
10 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

Come vedete il futuro del vostro continente?

Alcune regioni del mondo vivono con la promessa di un futuro in costante miglioramento. Ma come si presenta in realtà?

Partecipa alla discussione
11 Mi piace
11 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR