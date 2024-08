Incendio a Zaporizhzhia, ma nessuna fuga radioattiva

(Keystone-ATS) Tanta paura, ma per il momento nessun fuga radioattiva. Un incendio è scoppiato ieri sera nella torre di raffreddamento della centrale nucleare di Zaporizhzhia, nel sud dell’Ucraina, che è sotto il controllo delle forze russe.

Le autorità di Kiev e di Mosca si accusano a vicenda su chi abbia causato il rogo. Il primo a lanciare l’allarme è stato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky che su X ha puntato il dito direttamente contro le forze capitanate da Mosca. “Gli occupanti russi hanno appiccato un incendio sul sito della centrale nucleare di Zaporizhzhia. Attualmente, i livelli di radiazione sono nella norma”.

Zelensky accusa Putin

Il leader ucraino ha poi sottolineato che “finché i terroristi russi manterranno il controllo sulla centrale nucleare, la situazione non è e non può essere considerata normale”. Zelensky ha accusato direttamente il capo del Cremlino di voler usare la centrale di Zaporizhzhia “solo per ricattare l’Ucraina, l’intera Europa e il mondo”. Ora “stiamo aspettando che il mondo reagisca, che l’Aiea reagisca”, ha chiosato.

Da parte sua il governatore filorusso Yevegny Balitsky ha precisato che non è stato rilevato alcun cambiamento nei livelli di radiazioni intorno all’impianto. Anche per l’amministratore militare ucraino del distretto di Nikopol Yevhen Yevtushenko – scrive l’Ukrainska Pravda -, l’impianto funziona normalmente, ma si dice convinto che dietro l’incendio ci sia probabilmente la mano dei russi che avrebbero dato fuoco ad un gran numero di pneumatici di automobili nelle torri di raffreddamento, forse per “provocazione o per creare panico negli insediamenti sulla riva destra”.

La centrale di Zaporizhzhia si trova sulla riva sinistra del Dnepr vicino alla città di Energodar. È la più grande centrale nucleare d’Europa in termini di numero di unità e capacità installata: è composta da sei reattori ad acqua pressurizzata costruiti nel periodo compreso fra il 1984 e il 1995, con una capacità elettrica lorda di 1.000 MegaWatt ciascuna (VVER-1000), progettati per una vita operativa di 30 anni. Nell’ottobre 2022 la centrale nucleare è stata occupata e ora è sotto il controllo della Federazione Russa.

Per i russi sono stati gli ucraini

L’azienda per l’energia nucleare russa Rosatom afferma che una torre di raffreddamento della centrale ucraina di Zaporizhzhia ha subito “gravi danni”.

“Due attacchi da parte di droni militari” delle forze di Kiev “sono stati sferrati” ieri sera “su una delle due torri di raffreddamento provocando un incendio all’interno dell’impianto, spento dalle unità di emergenza”, si legge in un comunicato citato dall’agenzia di stampa russa Tass. “Tuttavia l’interno della torre di raffreddamento ha subito gravi danni: il pericolo di un possibile crollo della struttura sarà valutato dagli specialisti quando la situazione lo consentirà”, aggiunge Rosatom.

Il direttore generale dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea), Rafael Mariano Grossi, ha assicurato da parte sua che “non vi è alcun impatto sulla sicurezza nucleare” dopo quanto accaduto nella centrale di Zaporizhzhia. Secondo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, l’incendio nell’impianto sarebbe stato appiccato dagli “occupanti russi”.