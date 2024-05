Italia: ex portiere Giovanni Galli si candida in Comune a Firenze

1 minuto

(Keystone-ATS) L’ex portiere di calcio di Fiorentina, Milan, Napoli e della Nazionale, Giovanni Galli si candiderà a Firenze come consigliere comunale per la Lega.

“E’ venuto il momento di restituire qualcosa alla città che mi ha cresciuto, dove ho avuto la possibilità di coltivare i miei sogni”, ha detto annunciando la candidatura a Radio Libertà. Giovanni Galli adesso è consigliere regionale in Toscana del Carroccio.

“A Firenze negli ultimi anni abbiamo un problema di sicurezza, fra aree abbandonate e una percezione generale di incertezza, e sappiamo bene che anche una sola finestra rotta porta disagio – ha detto -. La nostra cittadinanza è un po’ avanti con gli anni ed è fondamentale che i giovani e soprattutto gli anziani possano camminare per strada con tranquillità”.

Galli ha aggiunto di voler “intervenire non su tantissime cose, ma su quelle importanti: lo stadio, l’aeroporto, la tramvia, il sottoattraversamento Tav con la stazione Foster, tutte cose promesse da 25 anni ma mai realizzate. In Toscana in mano al centrosinistra sono rimaste Firenze, Prato e Livorno, e proprio a Livorno Salvini ha avuto difficoltà a presentare il suo libro”.