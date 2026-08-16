Kushner ha incontrato Hamas in Egitto per “ad attuare il disarmo”

Keystone-SDA

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Il genero e inviato del presidente Trump, Jared Kushner, ha incontrato in Egitto Khalil Al-Hayya, il capo di Hamas insieme ad altri esponenti dell'organizzazione. Lo riporta il giornalista di Axios e Channel 12 Barak Ravid, citando due fonti a conoscenza del dossier.

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(Keystone-ATS) All’incontro hanno partecipato anche l’inviato del Board of Peace per Gaza, Nickolay Mladenov, l’ex premier britannico e consigliere del Board of Peace Tony Blair, il capo dell’intelligence egiziana, Hassan Rashad, il ministro qatariota Ali al-Thawadi e un alto funzionario turco.

Durante l’inconto Kushner ha sollecitato Hamas ad attuare l’impegno al disarmo come previsto dalla seconda fase del piano Trump per Gaza nonché a garantire il trasferimento di tutti i poteri dentro la Striscia di Gaza al governo tecnocratico palestinese, con l’impegno che Hamas non avrà alcun ruolo nella futura amministrazione di Gaza.

Gli esponenti del Board of Peace, che domani incontreranno in Israele Benjamin Netanyahu, intendono chiedere al premier israeliano che l’Idf effettui, in parallelo al graduale disarmo di Hamas, dei ritiri graduali. ”Non ci possono essere ambiguità: Hamas deve rinunciare al suo potere di governo e a tutti i suoi mezzi bellici e infrastrutture militari. Gaza non potrà mai più tornare a essere una fonte di terrorismo contro Israele”, ha affermato una delle fonti citate da Ravid.

In precedernza, Kushner ha discusso oggi con il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi dell’attuazione del cessate il fuoco a Gaza, ha riferito il portavoce dello stesso al-Sisi.

L’incontro, tenutosi nella città mediterranea di El-Alamein, “ha sottolineato la necessità che tutte le parti adempiano agli obblighi previsti dall’accordo di cessate il fuoco nella Striscia di Gaza”, ha dichiarato il portavoce Mohamed El-Shennawy in un comunicato.

Kushner si recherà in seguito in Israele, dove incontrerà Benjamin Netanyahu. Lo riporta Al Jazeera, citando una fonte palestinese.

Intanto, ”l’Idf ha colpito oggi due terroristi, uno appartenente alla Jihad Islamica nella zona di Khan Yunis e un secondo di Hamas nella zona di Nuseirat”. Lo riferisce il portavoce delle Forze di difesa israeliane in una nota.

”I terroristi avevano pianificato degli attacchi e sono stati colpiti con precisi raid aerei per neutralizzare la minaccia. Prima degli attacchi, sono state adottate misure per ridurre al minimo i danni ai civili, tra cui l’uso di munizioni di precisione e la sorveglianza aerea”, continua la nota.