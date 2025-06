La Francia travolta da ondata di calore, fino a 40 gradi al sud

Keystone-SDA

L'ondata di calore si intensificherà ulteriormente e si diffonderà la prossima settimana in Francia, dove 84 dipartimenti sono stati posti in allerta arancione a partire da domani, immergendo quasi tutto il Paese in un caldo soffocante almeno fino a metà settimana.

1 minuto

(Keystone-ATS) Oggi sono state registrate “temperature massime spesso comprese tra 35 e 38 °C nel sud del Paese” con punte di 40 °C nel Mediterraneo meridionale, e solo le coste della Manica possono godere di temperature inferiori a 30 °C, secondo Météo-France.

Le temperature sono salite a 40,9 °C a Grospierres, nell’Ardèche, a 40,1 °C a Vinsobres, nella Drôme, e a 39,9 °C a Cadenet, nel Vaucluse, secondo i meteorologi. Alle 16 la soglia dei 30 °C era stata superata a Nizza, Rennes e Digione.

Una riunione di crisi interministeriale dedicata all’ondata di calore è stata convocata questa sera a Beauvau per “rivedere tutte le istruzioni”, in particolare in materia di “salute”, ha annunciato il ministro dell’Interno Bruno Retailleau su Bfmtv.

Il ministero dell’Istruzione ha già ribadito le misure da adottare nelle scuole per far fronte al caldo estremo, che potrebbero, in alcuni casi, arrivare fino all’autorizzazione dei bambini a rimanere a casa.