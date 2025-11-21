La messicana Fatima Bosch vince il concorso Miss Universo 2025

Keystone-SDA

Fátima Bosch, 24enne originaria dello stato di Tabasco, ha conquistato il titolo di Miss Universo 2025 nella 74° edizione del concorso disputato nei pressi di Bangkok, in Thailandia.

1 minuto

(Keystone-ATS) È la quarta messicana a ottenere il riconoscimento dopo i successi delle connazionali Lupita Jones (1991), Ximena Navarrete (2010) e Andrea Meza (2020).

La sua vittoria giunge 16 giorni dopo un episodio che l’aveva già posta sotto i riflettori globali: la modella si era infatti confrontata apertamente con Nawat Itsaragrisil, direttore di Miss Universo Thailandia, reo di averla insultata per la mancata pubblicazione di contenuti dell’evento sui suoi canali social.

Reagendo all’aggressione verbale, Bosch si era alzata ed era uscita dalla sala, seguita da altre concorrenti, in un gesto di protesta che la presidente messicana Claudia Sheinbaum ha lodato affermando: “È un esempio di come le donne debbano far sentire la propria voce”.