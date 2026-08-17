Lieve ripresa dei pernottamenti alberghieri a luglio

Keystone-SDA

Condividi

A luglio gli albergatori svizzeri hanno registrato una lieve ripresa della domanda. Il numero di pernottamenti è aumentato dello 0,3% su base annua, secondo quanto comunicato oggi dall'Ufficio federale di statistica (UST) in occasione di una prima stima sperimentale.

1 minuto

(Keystone-ATS) La ripresa è arrivata dal mercato interno, con un aumento del 3,8% delle presenze dei residenti nella Confederazione. I visitatori stranieri, invece, sono diminuiti del 2,6%.

Dopo quattro mesi consecutivi di calo, a luglio l’andamento è quindi tornato leggermente in territorio positivo. Nei primi due mesi del 2026, il settore alberghiero svizzero aveva ancora proseguito sulla scia dei risultati record dell’anno precedente, registrando un aumento del numero di pernottamenti. A partire da marzo, tuttavia, i pernottamenti hanno iniziato a diminuire su base mensile.

Fra gennaio e la fine di giugno, il settore alberghiero svizzero ha fatto segnare un calo delle presenze dello 0,7%, attestandosi a 20,3 milioni di pernottamenti.

L’UST pubblicherà una seconda stima il 24 agosto, mentre i dati definitivi seguiranno il 4 settembre.