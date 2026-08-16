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Massimo Boldi trasferito in ospedale a Livorno dopo caduta

Keystone-SDA

E' stato trasferito nel reparto di neurochirurgia dell'ospedale di Livorno l'attore italiano Massimo Boldi, 81 anni, dopo una caduta in strada a Forte dei Marmi (Lucca) il pomeriggio del 13 agosto mentre stava camminando.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Boldi è stato subito soccorso dal personale del bar e dai suoi amici, poi il 118 lo ha portato in codice di urgenza giallo all’ospedale “Versilia” a Lido di Camaiore. Qui i medici hanno deciso di mandarlo all’ospedale di Livorno dove è stato sottoposto ad una serie di accertamenti. Al momento, da quanto emerge, le sue condizioni non dovrebbero preoccupare particolarmente ma l’attore deve rimanere in osservazione.

Massimo Boldi si trovava in Versilia dove soggiorna spesso per vacanza e relax. E’ caduto in una strada centrale, davanti al Caffè Principe di via Carducci battendo la testa a terra e così riportando un trauma cranico.

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