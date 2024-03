Nave colpita da un missile Houthi al largo dello Yemen

2 minuti

(Keystone-ATS) Una nave mercantile è stata colpita oggi da un missile al largo dello Yemen, dove i miliziani Houthi sostenuti dall’Iran stanno intensificando gli attacchi alla navigazione commerciale, ha riferito l’Agenzia britannica per la sicurezza marittima (Ukmto).

“La nave ha subito alcuni danni. L’equipaggio non è rimasto ferito e l’imbarcazione ha continuato il suo viaggio”, hanno dichiarato la United Kingdom Marine Trade Operations della Marina britannica e la società di sicurezza Ambrey. La nave è stata attaccata a ovest del porto di Hodeida, controllato dagli Houthi.

Un’altra nave – aggiunge la Efe – sarebbe stata attaccata ieri sera al largo di Hodeida, secondo la Marina britannica, ma senza subire danni. Entrambi gli attacchi sono avvenuti tra ieri sera e questa mattina.

Nel primo attacco, due missili hanno sorvolato una nave e si sono udite due forti esplosioni a distanza, senza causare vittime o danni, ha detto la Marina. Successivamente, una nave mercantile è stata colpita da un missile provocando “alcuni danni”, ha aggiunto.

Nonostante l’attacco, “l’equipaggio è al sicuro e la nave sta procedendo verso il prossimo porto di scalo”, ha detto la marina sulla piattaforma di social media X, senza identificare le navi prese di mira.

Ritorsione contro Israele

Sebbene nessun gruppo abbia rivendicato la responsabilità degli ultimi attacchi, si sa che i militanti Houthi con sede nello Yemen stanno portando avanti una ritorsione per l’offensiva di Israele nella Striscia di Gaza.

Ieri il massimo leader Houthi, Abdelmalek al-Houthi, ha minacciato di attaccare le navi legate a Israele che prendevano la rotta più lunga attraverso il Capo di Buona Speranza del Sud Africa per evitare i ribelli in viaggio verso la loro destinazione. In un discorso televisivo, Al-Houthi ha affermato che gli attacchi avevano lo scopo di impedire alle navi legate a Israele di attraversare non solo il Mar Arabico, il Mar Rosso e il Golfo di Aden, ma anche l’Oceano Indiano e il Capo di Buona Speranza.