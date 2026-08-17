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Premier francese Lecornu accolto da fischi in terre maxi-incendio

Keystone-SDA

Il primo ministro francese, Sébastien Lecornu, in visita questa mattina a Le Porge, comune più danneggiato dal maxi-incendio della Gironda (sud-ovest della Francia, vicino a Bordeaux), è stato accolto dai fischi di alcune decine di abitanti presenti all'evento.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Vestite di nero, circa 200 persone riunite davanti al municipio del comune in cui 183 case sono state incendiate, hanno ripetutamente fischiato all’avvicinarsi dell’auto con i vetri oscurati del primo ministro, giunto per incontrare il sindaco. Il capo del governo è successivamente atteso a Mérignac, vicino a Bordeaux, per un incontro con i responsabili locali e i responsabili della ricostruzione.

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