Oggi in Svizzera

Drammatico salvataggio sul Cervino. Due alpinisti vietnamiti sono rimasti bloccati su un terreno impervio. Equipaggiati solo con calzature leggere da ginnastica, erano in grave stato d’ipotermia.

Il loro salvataggio è durato 14 ore ed è stato estremamente impegnativo, in quanto i soccorsi hanno dovuto calarsi in doppia cordata per raggiungere le vittime, poi riportarle sul percorso segnato e infine, a piedi, al rifugio. La loro vita non è in pericolo.

