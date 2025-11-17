Oggi in Svizzera

In Svizzera, occorre pagare una tassa di riciclaggio da due a cinque franchi per ogni pneumatico smaltito. Questo sistema ha lo scopo di garantire che gli pneumatici usati siano eliminati secondo le norme. Ma non è affatto sempre così.

Giornalisti della RTS e della RSI hanno collocato dei tracciatori su pneumatici depositati presso garagisti della Svizzera francese e italiana, rivelando l’esistenza di un traffico illegale.

Ogni anno in Svizzera vengono eliminati sei milioni di pneumatici usati. Quelli con un profilo inferiore a 1,6 millimetri devono essere distrutti; non possono essere né riparati, né esportati. Delle 70’000 tonnellate eliminate ogni anno, tra 30’000 e 40’000 sono smaltite conformemente alla legge, bruciate nei forni ad alta temperatura delle cementerie. Circa 15’000 tonnellate sono esportate legalmente, ma non si sa che fine faccia il resto.

I giornalisti hanno collocato tracciatori su 13 pneumatici di scarto. Risultato: cinque hanno seguito la filiera legale di riciclaggio e due sono stati ritrovati in Africa in modo del tutto illegale. I sei tracciatori restanti hanno smesso di trasmettere durante il trasporto, impedendo di determinarne la destinazione. L’inchiesta ha comunque permesso di mettere in luce un traffico illegale di pneumatici, soprattutto verso l’Africa.

In Africa, gli pneumatici usati svizzeri sono rivenduti tra 7 e 20 franchi e uno di quelli dotati di tracciatore è stato ritrovato montato su un’auto che circolava nella capitale del Togo. In questo continente, gli pneumatici usati sono utilizzati ancora per uno o due anni al massimo. Poi vengono spesso abbandonati, causando un grave problema ecologico.