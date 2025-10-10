The Swiss voice in the world since 1935
Perché trascorrere la pensione in parte in Svizzera e in parte altrove?

Una volta raggiunta l’età della pensione, molti svizzeri e svizzere desiderano trascorrere parte dell’anno altrove, senza però recidere completamente i legami con la Confederazione. Clima, costo della vita, affetti familiari: tre persone in pensione raccontano le ragioni che le spingono a vivere tra due Paesi.

Emigrazione, ritorno in Svizzera, famiglia, scolarizzazione, pensioni, banche, assicurazioni… mi interesso alle persone svizzere che vivono all’estero informandole sui temi che le occupano e le preoccupano, nel quotidiano o in modo più ampio. Il mio percorso professionale ha fatto una piccola deviazione nel marketing e nel ruolo di assistente prima di reinserirsi sulla strada del giornalismo in un posto che mi permette di conversare con il mondo intero.

Sono una video-giornalista con esperienza, appassionata nel rendere accessibili e coinvolgenti argomenti complessi attraverso una narrazione multimediale avvincente. Concentrandomi su temi sociali e ambientali, produco diversi formati video su un'ampia gamma di argomenti, specializzandomi in video esplicativi d'impatto con motion graphics e animazione stop-motion. Durante i miei studi di cinema, letteratura inglese e giornalismo, ho fatto esperienza in radio, televisione e stampa in tutta la Svizzera. Dopo aver collaborato con il team Image & Sound del Locarno Film Festival, nel 2018 sono entrata a far parte di SWI swissinfo.ch per produrre reportage locali e internazionali.

