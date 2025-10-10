Perché trascorrere la pensione in parte in Svizzera e in parte altrove?
Una volta raggiunta l’età della pensione, molti svizzeri e svizzere desiderano trascorrere parte dell’anno altrove, senza però recidere completamente i legami con la Confederazione. Clima, costo della vita, affetti familiari: tre persone in pensione raccontano le ragioni che le spingono a vivere tra due Paesi.
