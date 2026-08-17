Sale a 84 il bilancio delle vittime del naufragio sul lago Kariba

Keystone-SDA

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Sono 84 i morti confermati nel naufragio del traghetto avvenuto martedì scorso sul lago Kariba, in Zimbabwe. Le autorità hanno detto che le operazioni di ricerca sono ancora in corso per altre vittime che risultano disperse.

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(Keystone-ATS) L’Agenzia nazionale per la gestione dei disastri ha riferito che 77 persone sono state tratte in salvo. Secondo la polizia, il traghetto si è ribaltato a causa del forte moto ondoso.

Le stime iniziali indicavano la presenza a bordo di circa 150 passeggeri, nonostante l’imbarcazione fosse autorizzata a trasportarne soltanto 90. Gli ultimi dati ufficiali fanno pensare che il numero di persone a bordo potrebbe essere stato più elevato.

Il traghetto, datato e non in buone condizioni, era partito dalla città di Kariba diretto verso alcune comunità rurali e di pescatori nel nord-ovest del Paese, una zona dove le strade sono in cattive condizioni e i collegamenti pubblici sono limitati.

Tra le vittime figurano 18 bambini. Sedici dei morti avevano un’età pari o inferiore ai dieci anni, mentre la vittima più giovane aveva appena un anno. Il lago Kariba, condiviso da Zimbabwe e Zambia, è il più grande lago artificiale del mondo per volume d’acqua. Nato con la costruzione di una diga sul fiume Zambesi tra la fine degli anni Cinquanta e l’inizio degli anni Sessanta, si estende per oltre 200 chilometri.