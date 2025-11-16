Schweizer Buchpreis alla zurighese Dorothee Elmiger

Lo Schweizer Buchpreis - il premio svizzero del libro, che onora gli scrittori tedescofoni residenti nella Confederazione - è stato attribuito alla 40enne zurighese Dorothee Elmiger.

(Keystone-ATS) La già vincitrice alcune settimane or sono del Deutscher Buchpreis ha ottenuto il riconoscimento per il romanzo “Die Holländerinnen” (Le olandesi).

Si tratta di un “testo sensuale e agile che ci trasporta in un vortice di lettura*, ha commentato oggi la giuria riunita a Basilea nell’ambito del festival di letteratura BuchBasel. “Nel suo romanzo Dorothee Elmiger affronta il tema della violenza nelle sue diverse forme e rende fisicamente percepibile il senso di disorientamento, una sensazione che caratterizza il nostro presente”.

Alla premiata andranno 30’000 franchi. Per l’edizione di quest’anno – la 18esima – una cinquantina di editori hanno presentato un totale di 94 libri.