Sciopero presso AAS potrebbe causare cancellazioni voli a Zurigo

Keystone-SDA

I dipendenti della società di servizi di assistenza a terra Airline Assistance Switzerland (AAS) presso l'aeroporto di Zurigo hanno indetto uno sciopero per questo pomeriggio. Ciò potrebbe causare cancellazioni di voli.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) L’ufficio media dello scalo zurighese ha confermato all’agenzia di stampa Keystone-ATS, un’informazione in tal senso riportata dal “Blick”. Stando al quotidiano svizzerotedesco, l’aeroporto è a conoscenza dei piani di sciopero del sindacato e dei dipendenti di AAS. Lo sciopero dovrebbe iniziare alle 14:00.

Secondo l’aeroporto, AAS fornisce servizi di assistenza a terra, tra l’altro, alle compagnie aeree Chair, Air Serbia, Eurowings, Pegasus, Lot, Air Cairo, Air Montenegro e GP Aviation. Dalle ore 14 fino alla chiusura, l’AAS dovrebbe gestire complessivamente 35 voli.

Questa mattina, secondo lo scalo, non era ancora chiaro quali voli sarebbero stati interessati dallo sciopero. I passeggeri saranno informati direttamente dalle compagnie aeree.

Il personale di AAS ha avviato una procedura di consultazione più di due settimane fa dopo che l’azienda ha annunciato di voler cessare l’attività a Zurigo, ha precisato il sindacato dei servizi pubblici SSP-VPOD. Oltre 200 dipendenti potrebbero perdere il posto di lavoro. Secondo il sindacato, AAS ha finora rifiutato di negoziare un piano sociale equo.

Articoli più popolari

I più discussi

