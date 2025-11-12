Serie “The Deal” premiata al festival TAFFF di Los Angeles

Il regista romando Jean-Stéphane Bron. Keystone-SDA

La serie TV "The Deal" del regista romando Jean-Stéphane Bron, coprodotta dalla RTS e da Arte, si è aggiudicata il premio del pubblico per la miglior serie al Festival del film francese di Los Angeles (TAFFF). Bron ritirerà il premio oggi a Parigi.

2 minuti

(Keystone-ATS) Il regista losannese ha sedotto gli spettatori del TAFFF con “The Deal”, un’opera alla frontiera fra documentario e finzione, sui negoziati condotti nella Svizzera romanda che hanno portato all’accordo sul nucleare iraniano del 2015. Con tanto di storia d’amore integrata. Questo premio consacra una serie girata fra Losanna, Ginevra e Montreux (VD), che prosegue un percorso di rilievo nei festival internazionali. I primi due episodi della serie erano stati proiettati in prima mondiale sulla Piazza Grande al Locarno Film Festival ad agosto.

“Dopo Roma, Colonia, Londra, Locarno, La Rochelle… tutto il team di sceneggiatori è molto felice che la serie continui il suo percorso attraverso i festival. È un bel riconoscimento per un progetto nato a Losanna e che trova eco fino a Los Angeles”, ha dichiarato Jean-Stéphane Bron a Keystone-ATS oggi, prima di recarsi alla cerimonia a Parigi, organizzata dalla Società francese degli autori, compositori ed editori di musica (SACEM). E ha ricordato: “È stato un lungo processo di scrittura, a più mani”.

Il regista si è detto inoltre “molto felice del bel riconoscimento del Geneva International Film Festival (GIFF)” dove “The Deal” è stato insignito del Premio svizzero per la sceneggiatura di serie televisive (Swiss Series Storytelling Award) la scorsa settimana. “Il progetto era già stato premiato due volte al festival Séries Mania di Lille, in particolare con una menzione speciale della giuria per la sceneggiatura.”

The American French Film Festival (TAFFF), appuntamento annuale del cinema e della televisione francese a Los Angeles, intende rafforzare gli scambi culturali tra Francia e Stati Uniti presentando al pubblico americano creazioni provenienti dall’Esagono. La 29esima edizione si è tenuta dal 28 ottobre al 3 novembre.