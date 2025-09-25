The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia diretta in Svizzera
Sistema di voto elettronico della Posta supera test d’intrusione

Per quattro settimane hacker etici professionisti hanno cercato di violare il sistema di voto elettronico della Posta. Si sono registrati 142'300 accessi e 8'800 attacchi, ma nessuno è riuscito a violare l'urna digitale.

(Keystone-ATS) Lo riporta oggi la Posta in un comunicato, aggiungendo che un hacker, ricompensato con 500 franchi, è sì riuscito a trovare un errore nel sistema, ma che non ha intaccato la sicurezza generale. Si trattava del blocco di un certificato elettorale dopo cinque tentativi d’accesso falliti, ma l’azienda ha precisato che ciò era voluto.

Secondo il gigante giallo ciò dimostra che “la sicurezza ha la massima priorità nel voto elettronico”, si legge ancora nella nota. Test del genere sono del resto prescritti dalla legge e servono per aumentare la sicurezza e la trasparenza e ad aumentare la fiducia nel voto elettronico.

Per quanto concerne la provenienza degli hacker, il paese più attivo è risultato essere la Francia (37% delle tentate intrusioni), seguito dagli Stati Uniti (9,4%) e dalla Svizzera (5,8%). In tutto si sono registrate attività da circa 2’600 indirizzi IP, di 54 nazioni diverse.

Dibattito
Moderato da: Benjamin von Wyl

Il vostro Paese può resistere ad attacchi contro la sua democrazia?

Le democrazie sono sempre più minacciate, sia dall’interno che dall’esterno. Come se la cavano le istituzioni del vostro Paese?

Partecipa alla discussione
4 Mi piace
36 Commenti
Visualizza la discussione

Dibattito
Moderato da: Katy Romy

Il Paese in cui vivete offre una e-ID? Quali sono i vantaggi di questo strumento digitale o quali timori suscita?

Condividete le vostre esperienze: il Paese in cui vivete ha già introdotto un'e-ID? Questo strumento vi rende la vita più facile?

Partecipa alla discussione
27 Mi piace
37 Commenti
Visualizza la discussione

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

Partecipa alla discussione
26 Mi piace
24 Commenti
Visualizza la discussione
