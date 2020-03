Persino la Piazza San Pietro in Vaticano è stata bloccata, per contenere i contagi da coronavirus. (Copyright 2020 The Associated Press. All Rights Reserved.)

Come vivono l'esperienza di un intero Paese dichiarato "zona protetta" gli svizzeri in Italia? Ce ne parla la ventinovenne Angela Katsikantamis, presidente dell'Unione Giovani Svizzeri (UGS), che abita a Perugia, e dei lettori di swissinfo.ch.

"Sono preoccupata", dice la ventinovenne. Ma Angela Katsikantamis non si riferisce alla sua situazione, isolata in casa nel capoluogo umbro, bensì alla situazione in Svizzera.

"Mia sorella va ancora a scuola a Lugano", dice. La giovane trova che sia irresponsabile. "Spero che la Svizzera si organizzi più rapidamente". La famiglia di Angela Katsikantamis vive attualmente a Lugano. Tuttavia, lei e suo padre sono attualmente bloccati nella loro casa a Perugia. Non è per nulla certo che possano recarsi in Svizzera.

"Mi attengo alle misure imposte dal governo" italiano, dice la giovane svizzera all'estero. "Il coronavirus non conosce confini nazionali", osserva la presidente dell'UGSLink esterno, che è molto attiva nella comunità degli svizzeri all'estero. "Si dovrebbe restare a casa per rispetto della società", aggiunge con convinzione.

Angela Katsikantamis è la presidente dell'Unione Giovani Svizzeri in Italia. (ZVG)

Settimana bianca e matrimoni cancellati

"Poiché il congresso del Collegamento Svizzero previsto in maggio è rimandato, per la prima volta terremo il nostro congresso online."

L'UGS ha cancellato tutti gli eventi in programma: l'incontro con i giovani connazionali a Roma, il weekend sciistico e le riunioni di coordinamento. Ma i giovani svizzeri all'estero fanno di necessità virtù. "Poiché il congresso del Collegamento Svizzero in ItaliaLink esterno previsto in maggio è rimandato, per la prima volta terremo il nostro congresso online".

La stessa Angela Katsikantamis ha dovuto rimandare un colloquio per una candidatura di lavoro in Svizzera. Una sua amica "ha dovuto cancellare il suo addio al nubilato e un'altra persino il suo matrimonio", racconta.

Angela Katsikantamis ha sostenuto l'esame di abilitazione alla professione forense in Italia in ottobre. Il suo obiettivo: ottenere il il brevetto di avvocato anche in Svizzera. "Lavoro affinché un giorno possa aprire il mio studio legale". Al momento non è soggetta a restrizioni professionali. La maggior parte dei suoi amici, invece, attualmente lavora da casa.

La situazione viene presa sul serio

Angela Katsikantamis coltiva intensamente i suoi contatti sociali. "Mi piace avere persone intorno a me e organizzare molte cene o incontri con gli amici", dice. Ora tutto questo non è più possibile. Ma alcuni suoi amici sono perfino contenti di poter stare a casa, senza dover cercare una scusa, dice divertita.

"Come la maggior parte delle persone, all'inizio ho sottovalutato questo virus e non l'ho preso sul serio", confessa. Nel frattempo, come le persone che la circondano, ha cambiato atteggiamento. Si tiene a distanza, si disinfetta le mani ed evita i saluti con il contatto fisico. "Tutti dovrebbero farlo".

In Umbria non ci sono ancora tanti casi di persone infette. Ma ha sentito parlare di uno o due casi nella sua cerchia di conoscenti.



Gli Svizzeri all'estero sopportano con compostezza

Numerosi svizzeri in Italia hanno scritto a swissinfo.ch per descrivere le condizioni in cui si trovano attualmente. La maggior parte di loro non cerca di ribellarsi al proprio "destino" e sta cercando di trarne il meglio.

Ad esempio, Esther Thomann di Levico Terme in provincia di Trento scrive: "Qui va tutto bene, anche se non siamo più completamente liberi. Vuol dire che ce ne staremo a casa". Susan von Arx, che vive in Piemonte da 17 anni, racconta: "Siamo in ottima forma e dobbiamo mantenere su di giri nostra figlia, visto che le scuole rimarranno chiuse per almeno due settimane e mezzo". La famiglia affitta case di vacanza nella regione e sta preparando normalmente la stagione. "Speriamo solo che tutto finisca al più tardi entro la fine di aprile. Dato che viviamo esclusivamente dei proventi di locazione, ci colpirebbe molto duramente".

Secondo Susan von Arx, l'Italia è stata costretta ad adottare queste drastiche misure. "Fino all'altro ieri, i giovani e coloro che si sentono giovani di spirito – ossia quasi tutti – si sono preoccupati delle raccomandazioni". Alba era piena come sempre il sabato a mezzanotte. "E chi si sentiva super intelligente partiva dalle aree di allerta rossa (Milano, Lombardia, ecc.) in direzione del sud Italia per tornare a casa dalla mamma o andare nella casa di villeggiatura al mare, con il rischio di diffondere il virus nel Sud".



Una questione di solidarietà

Gli svizzeri in Italia fanno appello alla solidarietà collettiva. Ad esempio, Margrit Schlapfer scrive: "A causa dell'obbligo di dover rimanere in casa, non ci sono lezioni a scuola, non ci sono spettacoli teatrali e la maggior parte dei ristoranti e dei bar sono chiusi". Nel suo paese di 10'000 abitanti tutto è vuoto e si vedono solo escursionisti solitari. Non c'è alcun contatto con altre persone. "Lentamente, il morale ne risente. Ma questo è l'unico modo con cui abbiamo una possibilità di superare il virus", afferma.

Anita de Boni, del sud Italia, consiglia ai suoi compagni di sofferenza di guardare meno notiziari possibili alla televisione: "Parlano solo coronavirus". De Boni assicura che lei e i suoi due figli non si sono ancora annoiati. "La cosa più importante ora è che tutti noi rimaniamo a casa per poter combattere questo brutto virus".

Secondo l'Ufficio federale di statistica, alla fine del 2018 in Italia vivevano 49'644 cittadini svizzeri, di cui 9'753 sotto i 17 anni. L'Unione Giovani Svizzeri (UGSLink esterno) è stata fondata per dare voce ai giovani del Collegamento Svizzero. La rete mira a dare ai giovani l'opportunità di scambiare opinioni e idee. Inoltre, l'UGS tiene aggiornata la comunità sulle informazioni che riguardano gli svizzeri in Italia e sugli avvenimenti di rilievo in Svizzera. Fine della finestrella







