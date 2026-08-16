Stabilizzato dopo 10 giorni incendio Andalusia

Keystone-SDA

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Migliora la situazione dell'incendio di Niebla, a Huelva, nella regione meridionale dell'Andalusia, in Spagna, stabilizzato oggi dopo 10 giorni, secondo quanto ha annunciato il governatore andaluso, Juan Manuel Moreno.

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(Keystone-ATS) Mentre in Aragona resta attivo e ancora fuori controllo il maxi rogo di Penas de Riglos, nella provincia di Huesca, che ha finora bruciato oltre 16.600 ettari e ha costretto a evacuare oltre 1.000 persone da 19 nuclei abitati, segnala il governo regionale.

In dichiarazioni ai media dal posto di comando avanzato di Niebla, Moreno ha assicurato che il fuoco, che ha percorso un perimetro di 210 km, “è stato stabilizzato”, per cui proporrà “l’autorizzazione a ritornare nelle proprie case delle 417 persone evacuate” in via preventiva.

Sul fronte delle fiamme a Penas de Riglos, dopo una notte favorevole, le squadre di soccorso hanno fatto progressi nel contenimento del rogo, che tuttavia è ancora fuori controllo, informa la Protezione civile. Sul posto operano oltre 600 tra vigili del fuoco, brigate forestali e militari dell’Unità dell’esercito per le emergenze, con circa 35 mezzi aerei e macchinari pesanti. Per arginare le fiamme, che hanno minacciato il monastero di San Juan de la Pena e dal quale sono stati messi in salvo i resti dei sovrani aragonesi e altri beni storici, sono attesi anche rinforzi dalla Francia.

Infine, in Castiglia e Leon, resta sotto osservazione l’incendio scoppiato nella notte fra venerdì e sabato a Hermisende, in provincia di Zamora, al confine con il Portogallo, dopo le evacuazioni preventive di alcune località.

L’ultimo bilancio ufficiale del ministero di Transizione ecologica, aggiornato al 7 agosto, stimava – anche sulla base dei dati satellitari Effis-Copernicus – in oltre 190.903 ettari di vegetazione bruciati nell’emergenza incendi in Spagna, un dato destinato a crescere con i roghi delle ultime settimane.