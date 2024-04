Studio, i giapponesi potrebbero chiamarsi tutti Sato nel 2531

(Keystone-ATS) Tutti i giapponesi potrebbero avere il cognome Sato entro il 2531.

È la scoperta di uno studio condotto da Hiroshi Yoshida, economista dell’Università Tohoku di Sendai, che lancia l’allarme sulle rigide regole giapponesi secondo cui le coppie sposate devono avere lo stesso patronimico. Lo riporta la Cnn.

Certo sull’uniformità del cognome possono influire due fenomeni demografici in corso in Giappone: il calo del tasso di matrimoni e il calo delle nascite con l’età media tra le più avanzate. In Giappone di solito le mogli prendono il nome del marito e i matrimoni omosessuali non sono ancora legali in Giappone.

Ma è nato un movimento per cambiare le regole sui cognomi, guidato dai sostenitori dei diritti delle donne e da coloro che cercano di preservare la diversità dei cognomi giapponesi in una nazione in cui una manciata di nomi sta diventando sempre più comune.