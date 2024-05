Successione di Ermotti, banca punterebbe su candidato interno

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Per la scelta del successore di Sergio Ermotti UBS starebbe pensando a una soluzione interna e il prescelto potrebbe essere una donna: lo scrive oggi il Financial Times (FT).

Stando al quotidiano finanziario, che si rifà a fonti interne al corrente dei piani dell’istituto, il futuro presidente della direzione sarà selezionato in una rosa di tre candidati, quando il manager ticinese lascerà l’incarico, cioè presumibilmente fra tre anni.

Il nome del successore potrebbe essere annunciato in occasione dell’assemblea generale annuale della banca del 2025. Secondo il FT l’attuale rosa dei candidati comprende due uomini – Iqbal Khan, responsabile dell’asset management, e Rob Karofsky, capo dell’investment banking – nonché due donne: si tratta di Beatriz Martin Jimenez, responsabile del comparto Non-Core and Legacy (cioè le attività non in linea con la strategia della banca, di cui UBS vuole disfarsi) e Sabine Keller-Busse, che è la numero uno della componente elvetica dell’istituto.

Ermotti ha recentemente dichiarato che intende rimanere Ceo di UBS almeno sino alla fine del 2026. Contattata dalla testata inglese la banca non ha voluto prendere posizione sul tema.