Suona la campanella in gran parte delle scuole grigionesi

Keystone-SDA

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Nella maggior parte delle scuole del Canton Grigioni ricomincia oggi l'anno scolastico. Solo nel Moesano le vacanze estive durano ancora una settimana.

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(Keystone-ATS) Quasi tutti i posti vacanti nell’insegnamento sono stati occupati, scrive oggi il Dipartimento grigionese dell’educazione, cultura e protezione dell’ambiente. A inizio luglio risultavano solo quattro posti vacanti, corrispondenti a quasi due equivalenti a tempo pieno.

Per l’anno scolastico che riparte oggi sono state rilasciate finora 522 autorizzazioni all’insegnamento nel settore della scuola regolare. L’anno scorso in questo periodo le autorizzazioni rilasciate erano 467.

Il Dipartimento ha fornito anche una panoramica sul grado di occupazione dei docenti con l’autorizzazione per insegnare. In media il loro grado di occupazione si attesta a circa il 44%. Solo una piccola parte, ovvero il 15%, ha un carico lavorativo fra l’80 e il 100%.

L’anno scolastico 2025/2026 contava oltre 19’300 allievi e allieve. Cifre che stando al Dipartimento dell’educazione sono rimaste stabili.