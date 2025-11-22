The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Taylor Greene si dimette dopo scontro con Trump su Epstein

Keystone-SDA

La deputata Marjorie Taylor Greene, un tempo fervente sostenitrice Maga diventata famosa per il suo appoggio al presidente statunitense Donald Trump, ha annunciato che si dimetterà dal Congresso americano il prossimo 5 gennaio dopo uno scontro pubblico con Trump.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) La repubblicana della Georgia ha criticato la direzione del movimento politico che un tempo sosteneva. Il suo rapporto con Trump si è deteriorato dopo che si è unita alle richieste dei democratici di divulgare i fascicoli relativi all’indagine su Jeffrey Epstein, che Trump inizialmente aveva contrastato. Successivamente, il tycoon ha ritirato il suo appoggio a Greene.

Articoli più popolari

I più discussi

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR