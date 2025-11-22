Taylor Greene si dimette dopo scontro con Trump su Epstein

Keystone-SDA

La deputata Marjorie Taylor Greene, un tempo fervente sostenitrice Maga diventata famosa per il suo appoggio al presidente statunitense Donald Trump, ha annunciato che si dimetterà dal Congresso americano il prossimo 5 gennaio dopo uno scontro pubblico con Trump.

(Keystone-ATS) La repubblicana della Georgia ha criticato la direzione del movimento politico che un tempo sosteneva. Il suo rapporto con Trump si è deteriorato dopo che si è unita alle richieste dei democratici di divulgare i fascicoli relativi all’indagine su Jeffrey Epstein, che Trump inizialmente aveva contrastato. Successivamente, il tycoon ha ritirato il suo appoggio a Greene.