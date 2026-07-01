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Temporali provocano vari disagi nella Svizzera centrale

linkin park
Il concerto dei Linkin Park al Letzigrund è stato interrotto per 50 minuti. Keystone-SDA

Forti temporali hanno causato frane, chiusure stradali e disagi alla circolazione ieri sera nella Svizzera centrale. A Zurigo, il maltempo ha provocato l'interruzione del concerto dei Linkin Park allo stadio Letzigrund.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) A Uri, ha indicato a Keystone-ATS la polizia cantonale, una colata di fango si è verificata sul passo del Susten, fra Gorezmettlen e la cima del valico. Nessuno è rimasto ferito.

Nello stesso cantone, secondo quanto indicato dalle autorità sull’app Alertswiss poco prima di mezzanotte, uno smottamento ha bloccato la strada che costeggia il lago dei Quattro Cantoni fra Seedorf e Bolzbach. In serata, il TCS aveva annunciato la chiusura dell’A2 nella stessa zona a causa di allagamenti.

A Obvaldo, un temporale ha interrotto il traffico ferroviario sulle linee IR e S5 tra Alpnach Dorf e Alpnachstad, hanno reso noto le FFS. La durata del disagio è indeterminata.

La pioggia battente ha inoltre costretto a fermare l’esibizione dei Linkin Park al Letzigrund. Il concerto della rock band californiana è poi ripreso dopo una cinquantina di minuti. In tutto il canton Zurigo si sono resi necessari oltre 700 interventi dei pompieri per le intemperie.

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