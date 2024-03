Trasporto merci in calo su strada e ferrovia attraverso le Alpi

(Keystone-ATS) Traffico merci attraverso le Alpi in flessione nel 2023: rispetto all’anno precedente il volume di trasporto è diminuito su strada e su rotaia rispettivamente dell’1,4% e del 5,9%.

Lo ha comunicato oggi l’Ufficio federale dei trasporti (UFT) aggiungendo che il calo è riconducibile principalmente alla situazione economica in Europa.

L’anno scorso 37 milioni di tonnellate di merci hanno attraversato le Alpi svizzere, registrando una riduzione del 4,7% su base annua. Complessivamente sono circolati 916’000 autocarri e autoarticolati, 12’000 in meno rispetto all’anno precedente. L’obiettivo di limitare il transito a 650’000 camion all’anno non è quindi nuovamente stato raggiunto, viene sottolineato. La quota ferroviaria del volume complessivo del traffico merci transalpino attraverso la Svizzera è scesa dal 73,9 al 72%.

La ragione del calo del traffico merci ferroviario è riconducibile principalmente alla difficile situazione congiunturale in Europa causata dalla guerra in Ucraina, dalla crisi energetica e dai problemi legati alle catene di approvvigionamento, a cui si aggiunge anche la tuttora scarsa affidabilità dovuta in particolare ai numerosi cantieri sull’asse nord-sud.

La chiusura parziale della galleria di base del San Gottardo in seguito all’incidente del 10 agosto 2023 non ha avuto praticamente alcun impatto sul volume delle merci trasportate, precisa l’UFT. I treni merci sono stati deviati sull’asse del Lötschberg–Sempione e sulla tratta di montagna del San Gottardo.