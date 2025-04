Trump, annuncio dazi su semiconduttori in settimana

Keystone-SDA

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto che annuncerà nuovi dazi sui semiconduttori "la prossima settimana", mentre continua a spingere per imporre tariffe punitive per affrontare le questioni commerciali statunitensi.

(Keystone-ATS) “I dazi entreranno in vigore in un futuro non lontano”, ha affermato, riferendosi a quelli specifici sui semiconduttori, che seguirebbero misure simili per acciaio, alluminio e automobili. Alla domanda su quale sarebbe stata l’aliquota per i semiconduttori, ha risposto: “Lo annuncerò la prossima settimana”..

“Nessun paese si salva” dai dazi americani per gli “ingiusti squilibri commerciali e le barriere non tariffarie che sono stati usati contro di noi, soprattutto dalla Cina”, aveva in precedenza affermato Trump.