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Trump sospende dazi del 50% al Canada

Keystone-SDA

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato su Truth che sospenderà l'introduzione dei dazi del 50% al Canada per tre giorni. Secondo il tycoon, i due Paesi avrebbero trovato un accordo.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Le pesanti tasse, annunciate dal presidente americano il mese scorso, sarebbero entrate in vigore alla mezzanotte e un minuto di oggi. Il primo ministro canadese Mark Carney ha confermato che Canada e Usa hanno fatto passi avanti verso un accordo commerciale, ma che ‘resta ancora molto da fare’.

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