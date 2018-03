Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 13 luglio 2012 20.37 13 luglio 2012 - 20:37

Ratko Mladic ha lasciato l'ospedale ed è stato riportato nella sua cella al centro di detenzione. Il processo contro il 'boia di Srebrenica' davanti al Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia potrà riprendere lunedì prossimo.

Lo ha reso noto Nerma Jelancic, portavoce del Tpi, affermando che "i test medici hanno confermato che non ci sono anomalie nelle condizioni di salute e che non è stato necessario alcun trattamento medico" e che Mladic "è in grado di partecipare al processo".

L'ex capo militare dei serbi di Bosnia, accusato di crimini contro l'umanità, ieri aveva accusato un malore durante l'udienza. Secondo quanto reso noto della Jelancic, lunedì il procedimento riprenderà alle 10 del mattino con il controinterrogatorio da parte della difesa di Mladic di David Harland, il consigliere politico dei 'caschi blù' dell'Onu secondo testimone dell'accusa.

