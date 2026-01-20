The Swiss voice in the world since 1935
Un Comune su due in Svizzera è presente sulle reti sociali

Keystone-SDA

Un Comune su due in Svizzera è presente sulle reti sociali. Rispetto allo scorso anno l'aumento si attesta a 13 punti percentuali. I Comuni romanci sono i più presenti con il 58,8%, la Svizzera Italiana è invece la regione meno "social", con il 47,9%.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) Lo studio, pubblicato oggi dall’agenzia di comunicazione pubblica Gromann Partner, ha preso in considerazione 2121 enti locali e per la prima volta ha integrato i dati di YouTube e TikTok.

Il 49,8% dei Comuni è presente sui canali social, nel 2025 il dato era del 36,4%, mentre nel 2024 era addirittura inferiore al 30%. La piattaforma preferita si conferma essere Facebook (32,4%), seguita da Instagram (25,7%) e LinkedIn (21,4%). YouTube si situa invece al 18% e TikTok al 2% ed è utilizzato per il momento unicamente da Comuni germanofoni e francofoni.

Poco più di un Comune su quattro (il 27%) è inoltre presente su almeno due canali, mentre solo l’1% del campione figura su tutte e cinque le reti sociali considerate.

La Svizzera romancia è inoltre la regione con la maggior crescita, avendo vissuto un raddoppio degli account su Instagram (+29,5 punti percentuali) e Facebook (+29,4 punti percentuali). YouTube e LinkedIn hanno invece vissuto la crescita maggiore nella Svizzera tedesca e in Romandia. La Svizzera italiana si contraddistingue invece per essere l’unica parte in cui YouTube (14,9%) ha una fetta maggiore rispetto a LinkedIn (9,9%).

Inoltre i comuni rurali e periferici vantano la maggior quota di follower per abitanti. Gli autori dello studio spiegano questo dato con più prossimità, senso d’identificazione e collegamento con la vita quotidiana da parte della popolazione.

