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Un professore di etica lucernese nominato consigliere in Vaticano

Keystone-SDA

Papa Leone XIV ha nominato un professore di etica teologica dell'Università di Lucerna come nuovo consigliere in Vaticano. Peter Kirchschläger metterà per cinque anni la sua esperienza a disposizione del Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) L’esperto svizzero figura tra i 12 nuovi consiglieri nominati dal papa presso l’agenzia per lo sviluppo del Vaticano. Questa ha il compito di promuovere la pace, la giustizia, la salute e i diritti umani, indica oggi in una nota l’Università di Lucerna.

Peter Kirchschläger dirige l’Istituto di etica sociale della Facoltà di teologia dell’Università di Lucerna dal 2017. È anche professore ospite presso la cattedra di apprendimento neurale e sistemi intelligenti nonché presso il Centro di intelligenza artificiale del Politecnico federale di Zurigo. Presiede inoltre la Commissione federale d’etica per la biotecnologia nel settore non umano.

Citato nel comunicato, l’interessato parla di “un onore straordinario, e al tempo stesso di una grande responsabilità”. La regolamentazione etica dell’intelligenza artificiale figura tra le sue priorità di ricerca.

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