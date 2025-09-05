Una svizzera tra vittime incidente funicolare Lisbona

The Swiss voice in the world since 1935

La tragedia è avvenuta mercoledì sera. Keystone-SDA

Una donna svizzera è tra le sedici persone morte nell'incidente della funicolare a Lisbona avvenuto mercoledì, mentre un'altra cittadina elvetica è rimasta ferita. Lo ha indicato oggi a Keystone-ATS il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE).

(Keystone-ATS) La procura portoghese aveva comunicato ieri le nazionalità delle vittime dell’incidente, elencando “cinque portoghesi, due coreani e uno svizzero” tra i morti già identificati, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa Afp.

Su X il DFAE “conferma con tristezza che una cittadina svizzera ha perso la vita e un’altra è rimasta ferita nell’incidente sulla funicolare Gloria a Lisbona”. “Il nostro pensiero va a tutte le vittime e a coloro che hanno perso i loro cari in questa tragedia”, viene aggiunto.

