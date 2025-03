USA: Trump difende Waltz, “ha imparato la lezione, è brav’uomo”

Keystone-SDA

Il presidente americano Donald Trump difende il suo consigliere per la sicurezza nazionale Michael Waltz dopo la condivisione per errore di una chat del Pentagono sui piani anti-Huthi con il direttore di "The Atlantic", Jeffrey Goldberg.

(Keystone-ATS) “Michael Waltz ha imparato la lezione ed è un brav’uomo”, ha detto in un’intervista con NBC News, sostenendo che la presenza di Goldberg non ha avuto “alcun impatto” sull’operazione militare.

Quando gli è stato chiesto cosa gli era stato detto su come Goldberg fosse stato aggiunto alla chat di Signal, Trump ha risposto che “era una delle persone di Michael sul telefono. Un membro dello staff aveva il suo numero lì”.

Il presidente ha espresso fiducia nel suo team per la sicurezza nazionale, affermando di non essere frustrato dagli eventi che hanno portato all’articolo di “The Atlantic”. La situazione, ha detto, è stata “l’unico intoppo in due mesi, e si è rivelato non grave”.

Il direttore della rivista “The Atlantic” ha svelato ieri di aver ricevuto, l’11 marzo, una richiesta da parte di Waltz di connettersi a una chat di gruppo su Signal altamente classificata tra il capo del Pentagono Pete Hegseth, il vice presidente americano JD Vance e altri funzionari di primo piano della difesa e della sicurezza in cui venivano discussi piani contro i ribelli yemeniti.