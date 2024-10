Usa: Zuckerberg supera Bezos, è il secondo più ricco al mondo

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Mark Zuckerberg supera Jeff Bezos e conquista il titolo di secondo “paperone” a livello mondiale, alle spalle solo di Elon Musk.

L’amministratore delegato di Meta – secondo il Bloomberg Billionaires Index, una classifica delle persone più ricche del mondo elaborata dall’agenzia di stampa economico finanziaria statunitense Bloomberg – vale 210,7 miliardi di dollari (179,5 miliardi di franchi al cambio attuale) contro i 209,2 di Bezos, fondatore di Amazon. Cifre stratosferiche ma ben lontane dai 262,8 miliardi di Musk, patron di Tesla, saldo nella sua posizione di uomo più ricco al mondo.

La ricchezza di Zuckerberg è legata a Meta, di cui detiene circa il 13%. I titoli della casa madre di Facebook sono saliti quest’anno di circa il 70%, aumentando il suo patrimonio di 78 miliardi. E non è escluso che questa possa crescere ancora: l’amministratore delegato di Meta ha infatti solo 40 anni, meno dei 53 che ci sono voluti a Musk per costruire il suo impero e ben meno del finanziere americano Warren Buffett, che ha ammassato la sua ricchezza dopo i 65 anni. Zuckerberg ha fondato Facebook nel 2004 e l’ha quotata a Wall Street nel 2021: Meta è ora la sesta società al mondo per capitalizzazione di mercato con un valore di quasi 1500 miliardi di dollari, più di Berkshire Hathaway di Buffett e di Tesla di Musk.

Il 2024 per Meta si sta rivelando un anno particolarmente positivo, con gli investitori che la spingono al rialzo dai risultati trimestrali del secondo trimestre, quando ha rivelato un aumento di ricavi del 22%, in quello che è stato il quarto trimestre consecutivo di crescita oltre il 20%.

Eppure il 2021 e il 2022 non sono stati anni facili, fra l’aggiornamento relativi alla sfera privata di iOS, il sistema operativo di Apple, e il massiccio piano di taglio dei costi che si è tradotto nell’uscita di circa 21’000 dipendenti. Una sforbiciata che, comunque, Wall Street ha gradito anche perché accompagnata dalla ripresa della pubblicità in linea grazie soprattutto alle campagne avviate dai colossi cinesi Temu e Shein.

Anche se Meta continua a spendere miliardi di dollari nelle tecnologie per la realtà virtuale e aumentata necessarie per il metaverso, gli investitori si stanno mostrando più tolleranti sugli investimenti, almeno fino a quando la pubblicità, l’attività core della società, continua a correre. Rientra in questo investimento il prototipo Orion Ar, gli “occhiali più avanzati che il mondo abbia mai visto”, come li ha definiti Zuckerberg durante l’ultima conferenza degli sviluppatori.