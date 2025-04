Von der Leyen, offerto a Usa di azzerare dazi su industria

Keystone-SDA

"Siamo pronti a negoziare con gli Stati Uniti. In effetti, abbiamo offerto tariffe zero per zero per i beni industriali, come abbiamo fatto con successo con molti altri partner commerciali, perché l'Europa è sempre pronta per un buon affare".

2 minuti

(Keystone-ATS) Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, durante un punto stampa con il premier norvergese Jonas Gahr Store.

“L’offerta è stata fatta molto tempo fa e ripetutamente, ad esempio nel settore automobilistico, ma non c’è stata una reazione adeguata” da Washington, ha sottolineato von der Leyen, osservando che “da molto tempo” l’Ue ha “dazi zero con altri Paesi che hanno anche un forte settore automobilistico”.

La Commissione europea in un secondo momento ha chiarito che l’offerta è stata parte dei negoziati tra il commissario Ue al Commercio Maros Sefcovic e le autorità Usa.

Anti-coercizione come “ultima ratio”

“Tutti gli strumenti sono sul tavolo: ce n’è una gamma”, lo strumento anti-coercizione è “un mezzo”, ma “dobbiamo vedere come vanno i negoziati per poi decidere quale usare”, ha inoltre detto la presidente della Commissione europea, rispondendo a una domanda sulla volontà dell’Ue di usare lo strumento anti-coercizione, visto come l’extrema ratio nella politica di difesa commerciale europea, per rispondere ai dazi di Donald Trump.

Von der Leyen ha ribadito a più riprese che l’Ue è “aperta ai negoziati” e in parallelo sta pensando ad “altre misure di ritorsione”.