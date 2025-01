ZH: pioggia congelante, annullati decine di voli a Kloten

Keystone-SDA

La cosiddetta pioggia congelante, che la scorsa notte ha investito l'Altipiano svizzero, ha parecchio intralciato il traffico aereo all'aeroporto di Zurigo-Kloten, dove sono stati annullati decine di voli.

1 minuto

(Keystone-ATS) Il raro fenomeno meteorologico ha avuto conseguenze anche altrove, compromettendo ad esempio i trasporti pubblici a Berna.

Ieri sera, a partire dalle 18.30 circa, sono stati cancellati 40 voli e stamani un’altra quindicina, ha indicato a Keystone-ATS la centrale operativa dello scalo. I problemi odierni non sono direttamente dovuti alla pioggia e alle basse temperature al suolo, ma sono un effetto secondario dell’episodio di ieri sera: alcuni equipaggi di aerei stamani non erano a Kloten perché bloccati in altri aeroporti.

Secondo la centrale operativa, la pioggia congelante rappresenta un problema considerevole per il traffico aereo. L’acqua solidifica infatti anche sulle ali dei velivoli. Il fenomeno a Zurigo-Kloten si verifica in media una-due volte all’anno.

La pioggia ghiacciata ha compromesso anche il trasporto pubblico nella città federale. Stamani, fino a poco fa, per il ghiaccio sulle linee aeree, vari tram e filobus hanno viaggiato con ritardi e vari collegamenti sono stati soppressi, si legge sul sito di Bernmobil, la locale azienda di trasporto pubblico.

La pioggia congelante non ha invece causato alcun problema ai treni delle FFS.