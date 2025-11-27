スイス、ILOの移転案に警告

Keystone-SDA

財政不足に直面している国連の国際労働機関（ILO）の移転案に対し、スイス政府が難色を示している。

2 分

Keystone-SDA 他の言語（2言語） English en Switzerland warns ILO against potential relocation from Geneva もっと読む Switzerland warns ILO against potential relocation from Geneva

Français fr Des menaces suisses de rétorsion à l’OIT en partie entendues 原文 もっと読む Des menaces suisses de rétorsion à l’OIT en partie entendues

国際労働機関（ILO）の理事会が17日に始まった際、ジルベール・ウンボ事務局長は、同機関の財政が「前例のない」状況にあることを隠さなかった。同氏は数カ月前、米国政府による国連機関への資金削減によって、ILOの職員3500人のうち約200人が職を失ったと述べた。

これに加え、約300人の削減が検討されている。同機関は移転を含む複数の選択肢を模索中だ。これに対し、数日前の理事会での議論でスイス連邦経済省経済管轄局（SECO）のヴァレリー・ベルセ・ビルヒャー国際労働局長は、移転計画についてILOに警告を発した。

同氏は本部機能は維持されねばならないとし、さもなければ、ILOビル改修のための「2025年、2026年の融資返済（年間235万フラン相当）をスイスは猶予できなくなる」と述べた。また財政・運営コストと便益の関係について厳密な費用対効果分析なしに、スイスは「移転の可能性」を支援できないとした。

同氏は「本部の分散化と政治部門の移転は効率化の目標に反する」と述べ、スイスは「組織が資金不足に直面している時期に」追加費用が発生することを懸念しているとした。

様々なシナリオ

フンボ氏は25日、経費削減を目的とした移転案について「まだ調整が必要だ」と述べた。

ILOの財政に関しては現在、様々なシナリオが検討されている。2026年と2027年の名目成長率ゼロベース予算、あるいは15～20％の削減案も含まれる。流動性危機に対処するため、人員削減、採用凍結、非人件費の削減、さらには移転を含む複数の手段が模索されている。

英語からのDeepL翻訳：宇田薫

自動翻訳ツールの活用について SWI swissinfo.ch日本語編集部では和訳の一部にDeepLやGoogle 翻訳などの自動翻訳ツールを使用しています。自動翻訳された記事（記事末に明記）は、日本語編集部が誤訳の有無を確認し、より分かりやすい文章に校正しています。原文は社内の編集者・校正者の確認を受けています。