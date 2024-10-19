Обзоры прессы Швейцарии

Портал SWI swissinfo.ch публикует каждый понедельник специальный обзор швейцарских массмедиа, с тем чтобы отразить взгляд прессы страны на мир постсоветского пространства и представить вам сводку упомянутых в ведущих, самых авторитетных и качественных СМИ Конфедерации последних экономических, культурных и политических новостей из России, Украины, Беларуси и других республик бывшего СССР.

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Репортажи, интервью, факты, комментарии, мнения, хроника событий: как постсоветское пространство выглядит в зеркале швейцарских печатных и электронных СМИ. В этом досье: все актуальные обзоры. Если какая-то тема учтена в обзоре, то это означает, что о ней сейчас говорят по всей стране.

Наш обзор с 7 по 13 октября 2024 года. Сегодня в выпуске:

Курт Пельда: «Это честь для меня и моей журналистской работы»

Шестилетний Ярослав тоже «стрелял в русских»

«Коррупция — одна из главных причин падения доверия к Владимиру Зеленскому»

Дворец Путина снесен — чего боится хозяин Кремля?

«Швейцария защищает тех, кто занимается убийствами»

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Наш обзор с 30 сентября по 6 октября 2024 года. Сегодня в выпуске:

«Украинская демократия прошла испытание огнём, но теперь настает усталость»

«Когда Путин вторгся в Украину, мои сокурсники с Запада сбежали. А я остался»

«На виллу жены беглого молдавского олигарха в Женеве наложен секвестр»

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Наш обзор с 23 по 29 сентября 2024 года. Сегодня в выпуске:

У Украины есть ближневосточная проблема

«Парламентские выборы в октябре могут стать последними свободными выборами в Грузии»

«Российскому Красному Кресту рады в Женеве»

«Если бы Путин хотел этого, мы все уже были бы в состоянии ядерной войны»

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Наш обзор с 16 по 22 сентября 2024 года. Сегодня в выпуске:

Цюрихский кинофестиваль покажет документальный фильм «Русские на войне»

Русский солдат в украинском плену: «Я не хочу, чтобы меня обменяли»

«Уничтожение склада в Торопце — унижение Кремля»

«Пока Украина не вступит в НАТО, она будет легкой добычей Путина»

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Показать больше События недели: о чем информируют швейцарские CМИ Этот контент был опубликован на О чем информируют электронные и печатные СМИ страны, как выглядит постсоветское пространство в зеркале швейцарских массмедиа? Читать далее События недели: о чем информируют швейцарские CМИ

Наш обзор с 9 по 15 сентября 2024 года. Сегодня в выпуске:

Российский потенциал ядерного сдерживания: был, да (почти) весь вышел!

Защита российской армии не может находиться в интересах Запада

Анастасия Трофимова и фильм «Русские на войне»: «Мне всегда не хватало человеческого измерения»

Православие в Украине: новый закон вызывает споры

«Россия ведет войну с помощью швейцарского оружия — и это позор!»

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Показать больше События недели: о чем информируют швейцарские CМИ Этот контент был опубликован на О чем информируют электронные и печатные СМИ страны, как выглядит постсоветское пространство в зеркале швейцарских массмедиа? Читать далее События недели: о чем информируют швейцарские CМИ

Наш обзор с 2 по 8 сентября 2024 года. Сегодня в выпуске:

Экономический рост России обусловлен переводом её экономики на военные рельсы

«Рожать Алине Кабаевой помогал швейцарский гинеколог родом из России»

Почему Зеленский меняет правительство Украины?

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Показать больше События недели: о чем информируют швейцарские CМИ Этот контент был опубликован на О чем информируют электронные и печатные СМИ страны, как выглядит постсоветское пространство в зеркале швейцарских массмедиа? Читать далее События недели: о чем информируют швейцарские CМИ

Наш обзор с 26 августа по 1 сентября 2024 года. Сегодня в выпуске:

Школьников в России учат «теплому чувству любви»

Является ли создатель Telegram Павел Дуров «полезным идиотом»?

Можно ли отрегулировать «карманный даркнет»?

«Навязанный Путиным Украине диктаторский мир становится вопросом времени»

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Показать больше События недели: о чем информируют швейцарские CМИ Этот контент был опубликован на О чем информируют электронные и печатные СМИ страны, как выглядит постсоветское пространство в зеркале швейцарских массмедиа? Читать далее События недели: о чем информируют швейцарские CМИ

Наш обзор с 19 по 25 августа 2024 года. Сегодня в выпуске:

Москва не стала отмечать 75-летие Женевских конвенций

Как российский агент патроны в Швейцарии покупал

Как швейцарские «альтернативные СМИ» распространяют российскую пропаганду

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Показать больше События недели: о чем информируют швейцарские CМИ Этот контент был опубликован на О чем информируют электронные и печатные СМИ страны, как выглядит постсоветское пространство в зеркале швейцарских массмедиа? Читать далее События недели: о чем информируют швейцарские CМИ

Наш обзор с 12 по 18 августа 2024 года. Сегодня в выпуске:

«Киев хочет захватить как можно больше территорий и закрепиться на них»

Российские срочники в Курской области: что это говорит об армии России?

Как друг Путина для того, чтобы избежать санкций, перевел 280 миллионов в швейцарские банки

Бывший посол Швейцарии в России Ив Россье о санкциях и войне в Украине

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Показать больше События недели: о чем информируют швейцарские CМИ Этот контент был опубликован на О чем информируют электронные и печатные СМИ страны, как выглядит постсоветское пространство в зеркале швейцарских массмедиа? Читать далее События недели: о чем информируют швейцарские CМИ

Наш обзор с 5 по 11 августа 2024 года. Сегодня в выпуске:

«Курская битва — яркий манёвр, стратегический тупик»

Что задумал Киев?

«В изгнании российские диссиденты способны сделать еще меньше, чем в тюрьме в России».

Тегеран и Москва усилили свое сотрудничество до степени взаимной зависимости

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Показать больше События недели: о чем информируют швейцарские CМИ Этот контент был опубликован на О чем информируют электронные и печатные СМИ страны, как выглядит постсоветское пространство в зеркале швейцарских массмедиа? Читать далее События недели: о чем информируют швейцарские CМИ

Наш обзор с 29 июля по 4 августа 2024 года. Сегодня в выпуске:

Меняем убийц на репортеров и противников Кремля

«Обмен заключенными — горькое послевкусие»

Российские власти «тормозят ютьюб»

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Показать больше События недели: о чем информируют швейцарские CМИ Этот контент был опубликован на О чем информируют электронные и печатные СМИ страны, как выглядит постсоветское пространство в зеркале швейцарских массмедиа? Читать далее События недели: о чем информируют швейцарские CМИ

Наш обзор с 22 по 28 июля 2024 года. Сегодня в выпуске:

«Камала против Владимира»

«Россия обращается с военнопленными как с охотничьей добычей»

«Россия производит оружие более высокими темпами, чем Советский Союз»

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Показать больше События недели: о чем информируют швейцарские CМИ Этот контент был опубликован на О чем информируют электронные и печатные СМИ страны, как выглядит постсоветское пространство в зеркале швейцарских массмедиа? Читать далее События недели: о чем информируют швейцарские CМИ

Наш обзор с 15 по 21 июля 2024 года. Сегодня в выпуске:

В ООН провалилось наступление России на права женщин

«Мы танцуем вальс в руинах»: украинская фотовыставка в городе Веве

Реформатор В. Зеленского прощается: «Нет желания спорить с дураками»

«Путинская рыба» в швейцарских тарелках

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Показать больше События недели: о чем информируют швейцарские CМИ Этот контент был опубликован на О чем информируют электронные и печатные СМИ страны, как выглядит постсоветское пространство в зеркале швейцарских массмедиа? Читать далее События недели: о чем информируют швейцарские CМИ

Наш обзор за период с 8 по 14 июля 2024 года. Сегодня в выпуске:

Российские олигархи получают дивиденды на фоне войны

НАТО скажет Путину: «Добро пожаловать»?

Саммит НАТО в Вашингтоне и красивые слова

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Показать больше События недели: о чем информируют швейцарские СМИ Этот контент был опубликован на О чем информируют электронные и печатные СМИ страны, как выглядит постсоветское пространство в зеркале швейцарских масс-медиа? Читать далее События недели: о чем информируют швейцарские СМИ

Наш обзор за период с 1 по 7 июля 2024 года. Сегодня в выпуске:

Виктор Орбан и его поездка в Киев

Швейцарский журналист Роджер Кёппель посетил Москву

Француз, сотрудник швейцарской НКО, признался в шпионаже в России

МИД России указывает на проблемы в Швейцарии с правами человека

Выдуманный российский поэт показал, насколько близки кремлевский режим и нацистская идеология

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Показать больше События недели: о чем информируют швейцарские СМИ Этот контент был опубликован на О чем информируют электронные и печатные СМИ страны, как выглядит постсоветское пространство в зеркале швейцарских масс-медиа? Читать далее События недели: о чем информируют швейцарские СМИ

Наш обзор за период с 24 по 30 июня 2024 года. Сегодня в выпуске:

Путинская война возвращается в Россию

Идет ли в Кремле процесс смены поколений?

Дмитрий Медведев восхищался Швейцарией, сегодня он поливает ее грязью

После «Ольги»: новая жизнь Анастасии в Швейцарии

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Показать больше События недели: о чем информируют швейцарские СМИ Этот контент был опубликован на О чем информируют электронные и печатные СМИ страны, как выглядит постсоветское пространство в зеркале швейцарских масс-медиа? Читать далее События недели: о чем информируют швейцарские СМИ

Наш обзор за период с 17 по 23 июня 2024 года. Сегодня в выпуске:

Швейцарские спецслужбы раскрыли российского агента?

Россия все активнее рекрутирует наёмников в Африке

Запад и границы возможного в сфере поддержки Украины

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Показать больше События недели: о чем информируют швейцарские СМИ Этот контент был опубликован на О чем информируют электронные и печатные СМИ страны, как выглядит постсоветское пространство в зеркале швейцарских масс-медиа? Читать далее События недели: о чем информируют швейцарские СМИ

Наш обзор за период с 10 по 16 июня 2024 года. Сегодня в выпуске:

Швейцария уже выступала с дипломатическими инициативами, и все они оказались неудачными

Билл Браудер: «Запад должен отдать Украине 300 миллиардов»

Перед конференцией в Бюргенштоке: как Москва сеет раздор

На Бюргенштоке не было сделано никакого «первого шага»

«Скоро может стать слишком поздно»

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Показать больше События недели: о чем информируют швейцарские СМИ Этот контент был опубликован на О чем информируют электронные и печатные СМИ страны, как выглядит постсоветское пространство в зеркале швейцарских массмедиа? Читать далее События недели: о чем информируют швейцарские СМИ

Наш обзор за период с 3 по 9 июня 2024 года. Сегодня в выпуске:

«Бюргеншток не может ничего гарантировать».

«Мирная конференция идиота».

Влиятельный швейцарский политик принижает значение путинской войны.

Насколько эффективно западное оружие поражает цели в России?

Победа над вирусом русского империализма.

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Показать больше События недели: о чем информируют швейцарские СМИ Этот контент был опубликован на О чем информируют электронные и печатные СМИ страны, как выглядит постсоветское пространство в зеркале швейцарских массмедиа? Читать далее События недели: о чем информируют швейцарские СМИ

Наш обзор за период с 27 мая по 2 июня 2024 года. Сегодня в выпуске:

Насколько вероятна третья мировая война?

Остановите путинских шпионов в Швейцарии!

Удары западным оружием по целям в России?

Как Запад должен относиться к русскоязычной литературе в условиях войны Путина против Украины?

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Обзор подготовлен под ред. Игоря Петрова.

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