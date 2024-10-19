Информация из Швейцарии на 10 языках
Вход на сайт
Press Review Teaser
Швейцарские мнения

Обзоры прессы Швейцарии

Портал SWI swissinfo.ch публикует каждый понедельник специальный обзор швейцарских массмедиа, с тем чтобы отразить взгляд прессы страны на мир постсоветского пространства и представить вам сводку упомянутых в ведущих, самых авторитетных и качественных СМИ Конфедерации последних экономических, культурных и политических новостей из России, Украины, Беларуси и других республик бывшего СССР.

Этот контент был опубликован на
8 минут

Род. 1969 г. в Москве, отслужил два года (1987-1989) в Погранвойсках, в том числе на Памире на афганской границе, где впервые увидел горы. Выпускник Исторического факультета МГУ, канд. ист. наук, защитил диссертацию по внешней политике Германии 1919-1929 гг., преподаватель РГГУ и Правовой Академии Минюста России, где еще заведовал международными академическими связями, дипломат (работа в длительных командировках в Германии и Швейцарии), журналист, переводчик, писатель, автор монографий «Очерки истории Швейцарии» и «Введение в страноведение Швейцарии», владеет немецким и английским языками, с 2012 года – руководитель русскоязычной редакции портала SWI Swissinfo.

Родилась в Ярославле, пришла в журналистику в конце 1990-х, писала на темы общества и политики, ездила в командировки по российским регионам, была парламентским корреспондентом в Москве. С 2001 года живет в Швейцарии. В 2007 году получила диплом магистра в области СМИ в Университете Женевы, занялась мультимедийной журналистикой, с 2013 года работает в SWI Swissinfo. Владеет французским, немецким и английским.

Репортажи, интервью, факты, комментарии, мнения, хроника событий: как постсоветское пространство выглядит в зеркале швейцарских печатных и электронных СМИ. В этом досье: все актуальные обзоры. Если какая-то тема учтена в обзоре, то это означает, что о ней сейчас говорят по всей стране.

Наш обзор с 7 по 13 октября 2024 года. Сегодня в выпуске:

  • Курт Пельда: «Это честь для меня и моей журналистской работы»
  • Шестилетний Ярослав тоже «стрелял в русских»
  • «Коррупция — одна из главных причин падения доверия к Владимиру Зеленскому»
  • Дворец Путина снесен — чего боится хозяин Кремля?
  • «Швейцария защищает тех, кто занимается убийствами»
Показать больше
Мое имя было особо упомянуто на пресс-конференции, организованной Министерством иностранных дел России. Я воспринял это личное упоминание как большую честь для меня и моей журналистской работы.

Показать больше

События недели: о чем информируют швейцарские CМИ

Этот контент был опубликован на О чем информируют электронные и печатные СМИ страны, как выглядит постсоветское пространство в зеркале швейцарских массмедиа?

Читать далее События недели: о чем информируют швейцарские CМИ

Наш обзор с 30 сентября по 6 октября 2024 года. Сегодня в выпуске:

  • «Украинская демократия прошла испытание огнём, но теперь настает усталость»
  • «Когда Путин вторгся в Украину, мои сокурсники с Запада сбежали. А я остался»
  • «На виллу жены беглого молдавского олигарха в Женеве наложен секвестр»
Показать больше
Немецкий студент о своем опыте жизни в России в последние два года: «И многие продолжают ездить утром на работу, возвращаясь вечером в свои блочные многоэтажки и стоически игнорируя тех, кто там наверху».

Показать больше

События недели: о чем информируют швейцарские CМИ

Этот контент был опубликован на О чем информируют электронные и печатные СМИ страны, как выглядит постсоветское пространство в зеркале швейцарских массмедиа?

Читать далее События недели: о чем информируют швейцарские CМИ

Наш обзор с 23 по 29 сентября 2024 года. Сегодня в выпуске:

  • У Украины есть ближневосточная проблема
  • «Парламентские выборы в октябре могут стать последними свободными выборами в Грузии»
  • «Российскому Красному Кресту рады в Женеве»
  • «Если бы Путин хотел этого, мы все уже были бы в состоянии ядерной войны»
Показать больше
Грузинские студенты протестуют против закона об «иностранных агентах» у здания парламента в Тбилиси, Грузия, 05 июня 2024 года. Парламентские выборы в октябре могут стать последними свободными и честными выборами в Грузии, после чего президент Иванишвили, опираясь на свой аппарат власти и поддержку Москвы, получит шанс превратить Грузию в авторитарное государство, в значительной степени подчиненное российским интересам, предупреждает газета NZZ.

Показать больше

События недели: о чем информируют швейцарские CМИ

Этот контент был опубликован на О чем информируют электронные и печатные СМИ страны, как выглядит постсоветское пространство в зеркале швейцарских массмедиа?

Читать далее События недели: о чем информируют швейцарские CМИ

Наш обзор с 16 по 22 сентября 2024 года. Сегодня в выпуске:

  • Цюрихский кинофестиваль покажет документальный фильм «Русские на войне»
  • Русский солдат в украинском плену: «Я не хочу, чтобы меня обменяли»
  • «Уничтожение склада в Торопце — унижение Кремля»
  • «Пока Украина не вступит в НАТО, она будет легкой добычей Путина»
Показать больше
Фильм «Русские на войне» режиссера Анастасии Трофимовой значится в программе Цюрихского кинофестиваля.

Показать больше

События недели: о чем информируют швейцарские CМИ

Этот контент был опубликован на О чем информируют электронные и печатные СМИ страны, как выглядит постсоветское пространство в зеркале швейцарских массмедиа?

Читать далее События недели: о чем информируют швейцарские CМИ

Наш обзор с 9 по 15 сентября 2024 года. Сегодня в выпуске:

  • Российский потенциал ядерного сдерживания: был, да (почти) весь вышел!
  • Защита российской армии не может находиться в интересах Запада
  • Анастасия Трофимова и фильм «Русские на войне»: «Мне всегда не хватало человеческого измерения»
  • Православие в Украине: новый закон вызывает споры
  • «Россия ведет войну с помощью швейцарского оружия — и это позор!»
Показать больше
Сотрудник реставрирует миниатюру Андреевской церкви в музее «Киев в миниатюре» в Киеве, 22 марта 2024 года. Андреевская церковь, объект культурного наследия и памятник архитектуры, относится к Украинской автокефальной православной церкви, а значит, ее не коснется новый закон о возможном запрете религиозных общин.

Показать больше

События недели: о чем информируют швейцарские CМИ

Этот контент был опубликован на О чем информируют электронные и печатные СМИ страны, как выглядит постсоветское пространство в зеркале швейцарских массмедиа?

Читать далее События недели: о чем информируют швейцарские CМИ

Наш обзор с 2 по 8 сентября 2024 года. Сегодня в выпуске:

  • Экономический рост России обусловлен переводом её экономики на военные рельсы
  • «Рожать Алине Кабаевой помогал швейцарский гинеколог родом из России»
  • Почему Зеленский меняет правительство Украины?
Показать больше
Клиника Святой Анны в Лугано. В 2015 году ряд СМИ распространили слух о том, что Алина Кабаева родила в этой клинике одного из детей Владимира Путина.

Показать больше

События недели: о чем информируют швейцарские CМИ

Этот контент был опубликован на О чем информируют электронные и печатные СМИ страны, как выглядит постсоветское пространство в зеркале швейцарских массмедиа?

Читать далее События недели: о чем информируют швейцарские CМИ

Наш обзор с 26 августа по 1 сентября 2024 года. Сегодня в выпуске:

  • Школьников в России учат «теплому чувству любви»
  • Является ли создатель Telegram Павел Дуров «полезным идиотом»?
  • Можно ли отрегулировать «карманный даркнет»?
  • «Навязанный Путиным Украине диктаторский мир становится вопросом времени»
Показать больше
О чем информируют электронные и печатные СМИ страны, как выглядит постсоветское пространство в зеркале швейцарских массмедиа?

Показать больше

События недели: о чем информируют швейцарские CМИ

Этот контент был опубликован на О чем информируют электронные и печатные СМИ страны, как выглядит постсоветское пространство в зеркале швейцарских массмедиа?

Читать далее События недели: о чем информируют швейцарские CМИ

Наш обзор с 19 по 25 августа 2024 года. Сегодня в выпуске:

  • Москва не стала отмечать 75-летие Женевских конвенций
  • Как российский агент патроны в Швейцарии покупал
  • Как швейцарские «альтернативные СМИ» распространяют российскую пропаганду
Показать больше
К юбилею Женевских Конвенций в Женеве на берегу озера проходит сейчас фотовыставка под названием Humanity.

Показать больше

События недели: о чем информируют швейцарские CМИ

Этот контент был опубликован на О чем информируют электронные и печатные СМИ страны, как выглядит постсоветское пространство в зеркале швейцарских массмедиа?

Читать далее События недели: о чем информируют швейцарские CМИ

Наш обзор с 12 по 18 августа 2024 года. Сегодня в выпуске:

  • «Киев хочет захватить как можно больше территорий и закрепиться на них»
  • Российские срочники в Курской области: что это говорит об армии России?
  • Как друг Путина для того, чтобы избежать санкций, перевел 280 миллионов в швейцарские банки
  • Бывший посол Швейцарии в России Ив Россье о санкциях и войне в Украине
Показать больше
Украинский историк Юрий Савчук, руководитель киевского Музея истории Второй мировой войны, несет дорожный знак в Судже, Курская область, Россия, пятница, 16 августа 2024 года.

Показать больше

События недели: о чем информируют швейцарские CМИ

Этот контент был опубликован на О чем информируют электронные и печатные СМИ страны, как выглядит постсоветское пространство в зеркале швейцарских массмедиа?

Читать далее События недели: о чем информируют швейцарские CМИ

Наш обзор с 5 по 11 августа 2024 года. Сегодня в выпуске:

  • «Курская битва — яркий манёвр, стратегический тупик»
  • Что задумал Киев?
  • «В изгнании российские диссиденты способны сделать еще меньше, чем в тюрьме в России».
  • Тегеран и Москва усилили свое сотрудничество до степени взаимной зависимости
Показать больше
На снимке, сделанном 10 августа 2024 года Министерством обороны РФ, видно, как российские войска доставляют военную технику в Курскую область, Россия.

Показать больше

События недели: о чем информируют швейцарские CМИ

Этот контент был опубликован на О чем информируют электронные и печатные СМИ страны, как выглядит постсоветское пространство в зеркале швейцарских массмедиа?

Читать далее События недели: о чем информируют швейцарские CМИ

Наш обзор с 29 июля по 4 августа 2024 года. Сегодня в выпуске:

  • Меняем убийц на репортеров и противников Кремля
  • «Обмен заключенными — горькое послевкусие»
  • Российские власти «тормозят ютьюб»
Показать больше
Владимир Кара-Мурза на пути к свободе: кадр из видеозаписи ФСБ России, на котором он в рамках обмена заключенными 1 августа летит в самолете в Анкару.

Показать больше

События недели: о чем информируют швейцарские CМИ

Этот контент был опубликован на О чем информируют электронные и печатные СМИ страны, как выглядит постсоветское пространство в зеркале швейцарских массмедиа?

Читать далее События недели: о чем информируют швейцарские CМИ

Наш обзор с 22 по 28 июля 2024 года. Сегодня в выпуске:

  • «Камала против Владимира»
  • «Россия обращается с военнопленными как с охотничьей добычей»
  • «Россия производит оружие более высокими темпами, чем Советский Союз»
Показать больше
Обзор швейцарской прессы 22-28 июля

Показать больше

События недели: о чем информируют швейцарские CМИ

Этот контент был опубликован на О чем информируют электронные и печатные СМИ страны, как выглядит постсоветское пространство в зеркале швейцарских массмедиа?

Читать далее События недели: о чем информируют швейцарские CМИ

Наш обзор с 15 по 21 июля 2024 года. Сегодня в выпуске:

  • В ООН провалилось наступление России на права женщин
  • «Мы танцуем вальс в руинах»: украинская фотовыставка в городе Веве
  • Реформатор В. Зеленского прощается: «Нет желания спорить с дураками»
  • «Путинская рыба» в швейцарских тарелках
Показать больше
Эта швейцарская рыба была выловлена на Люцернском озере недалеко от Бюргенштока и продана на городском рыбном рынке. А вот клиенты общепита в Швейцарии с большой вероятностью получат в свои тарелки продукцию российской рыбной промышленности, ведь она в три раза дешевле.

Показать больше

События недели: о чем информируют швейцарские CМИ

Этот контент был опубликован на О чем информируют электронные и печатные СМИ страны, как выглядит постсоветское пространство в зеркале швейцарских массмедиа?

Читать далее События недели: о чем информируют швейцарские CМИ

Наш обзор за период с 8 по 14 июля 2024 года. Сегодня в выпуске: 

  • Российские олигархи получают дивиденды на фоне войны
  • НАТО скажет Путину: «Добро пожаловать»?
  • Саммит НАТО в Вашингтоне и красивые слова
Показать больше
Обзор прессы с 8 по 14 июля

Показать больше

События недели: о чем информируют швейцарские СМИ

Этот контент был опубликован на О чем информируют электронные и печатные СМИ страны, как выглядит постсоветское пространство в зеркале швейцарских масс-медиа?

Читать далее События недели: о чем информируют швейцарские СМИ

Наш обзор за период с 1 по 7 июля 2024 года. Сегодня в выпуске: 

  • Виктор Орбан и его поездка в Киев
  • Швейцарский журналист Роджер Кёппель посетил Москву
  • Француз, сотрудник швейцарской НКО, признался в шпионаже в России
  • МИД России указывает на проблемы в Швейцарии с правами человека
  • Выдуманный российский поэт показал, насколько близки кремлевский режим и нацистская идеология
Показать больше
Лоран Винатье был арестован в Москве в начале июня по подозрению в шпионаже.

Показать больше

События недели: о чем информируют швейцарские СМИ

Этот контент был опубликован на О чем информируют электронные и печатные СМИ страны, как выглядит постсоветское пространство в зеркале швейцарских масс-медиа?

Читать далее События недели: о чем информируют швейцарские СМИ

Наш обзор за период с 24 по 30 июня 2024 года. Сегодня в выпуске: 

  • Путинская война возвращается в Россию
  • Идет ли в Кремле процесс смены поколений?
  • Дмитрий Медведев восхищался Швейцарией, сегодня он поливает ее грязью
  • После «Ольги»: новая жизнь Анастасии в Швейцарии
Показать больше
Анастасия Будяшкина сыграла главную роль юной гимнастки Ольги в одноименном швейцарском фильме 2022 года. Сегодня она старается продолжить свою спортивную карьеру в Швейцарии.

Показать больше

События недели: о чем информируют швейцарские СМИ

Этот контент был опубликован на О чем информируют электронные и печатные СМИ страны, как выглядит постсоветское пространство в зеркале швейцарских масс-медиа?

Читать далее События недели: о чем информируют швейцарские СМИ

Наш обзор за период с 17 по 23 июня 2024 года. Сегодня в выпуске: 

  • Швейцарские спецслужбы раскрыли российского агента?
  • Россия все активнее рекрутирует наёмников в Африке
  • Запад и границы возможного в сфере поддержки Украины
Показать больше
Рекруты Конго проходят военную подготовку в армейском лагере в Гоме, 2022.

Показать больше

События недели: о чем информируют швейцарские СМИ

Этот контент был опубликован на О чем информируют электронные и печатные СМИ страны, как выглядит постсоветское пространство в зеркале швейцарских масс-медиа?

Читать далее События недели: о чем информируют швейцарские СМИ

Наш обзор за период с 10 по 16 июня 2024 года. Сегодня в выпуске: 

  • Швейцария уже выступала с дипломатическими инициативами, и все они оказались неудачными
  • Билл Браудер: «Запад должен отдать Украине 300 миллиардов»
  • Перед конференцией в Бюргенштоке: как Москва сеет раздор
  • На Бюргенштоке не было сделано никакого «первого шага»
  • «Скоро может стать слишком поздно»
Показать больше
О чем писала швейцарская пресса в неделю, предшествующую саммиту мира в Бюргенштоке.

Показать больше

События недели: о чем информируют швейцарские СМИ

Этот контент был опубликован на О чем информируют электронные и печатные СМИ страны, как выглядит постсоветское пространство в зеркале швейцарских массмедиа?

Читать далее События недели: о чем информируют швейцарские СМИ

Наш обзор за период с 3 по 9 июня 2024 года. Сегодня в выпуске:

  • «Бюргеншток не может ничего гарантировать».
  • «Мирная конференция идиота».
  • Влиятельный швейцарский политик принижает значение путинской войны.
  • Насколько эффективно западное оружие поражает цели в России?
  • Победа над вирусом русского империализма.
Показать больше
О чем информируют электронные и печатные СМИ страны, как выглядит постсоветское пространство в зеркале швейцарских массмедиа?

Показать больше

События недели: о чем информируют швейцарские СМИ

Этот контент был опубликован на О чем информируют электронные и печатные СМИ страны, как выглядит постсоветское пространство в зеркале швейцарских массмедиа?

Читать далее События недели: о чем информируют швейцарские СМИ

Наш обзор за период с 27 мая по 2 июня 2024 года. Сегодня в выпуске: 

  • Насколько вероятна третья мировая война?
  • Остановите путинских шпионов в Швейцарии!
  • Удары западным оружием по целям в России?
  • Как Запад должен относиться к русскоязычной литературе в условиях войны Путина против Украины?
Показать больше
Остановите путинских шпионов в Швейцарии!

Показать больше

События недели: о чем информируют швейцарские СМИ

Этот контент был опубликован на О чем информируют электронные и печатные СМИ страны, как выглядит постсоветское пространство в зеркале швейцарских масс-медиа?

Читать далее События недели: о чем информируют швейцарские СМИ

Если вы хотите узнать больше о Швейцарии, начиная от того, как найти и снять квартиру, и заканчивая особенностями системы школьного и высшего образования страны, то Вам надо пройти ниже по ссылке: там Вы найдете полезные советы, разъяснения и ссылки на все виды полезной практической информации.

Показать больше

Мы постоянно публикуем эксклюзивные материалы, которые вы не найдете ни в одном другом русскоязычном СМИ и которые позволяют получить углубленную информацию по всем самым актуальным вопросам современности. См. например:

+Как в Швейцарии оценивают агрессию России против Украины

+Как введенные в отношении России международные санкции влияют на Швейцарию

+По этой ссылке: подборка наших материалов на украинском языке.

Внешний контент
Ваша подписка не может быть сохранена. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Почти все закончено, еще немного… Вам необходимо подтвердить Ваш электронный адрес Для завершения процесса подписки, пожалуйста, пройдите по адресу, который мы Вам выслали по электронной почте
Дорогие друзья, получите нашу рассылку, посвященную еженедельному обзору прессы Швейцарии

Репортажи, интервью, факты, комментарии, мнения, хроника событий: как постсоветское пространство выглядит в зеркале швейцарских печатных и электронных СМИ.

Каждую неделю:

Политика конфиденциальности SRG предоставляет дополнительную информацию о том, как обрабатываются ваши данные. 

Обзор подготовлен под ред. Игоря Петрова. 

Показать больше
бюллетеня новостей

Показать больше

Дорогие друзья, получите нашу рассылку, посвященную еженедельному обзору прессы Швейцарии

Подпишитесь на нашу рассылку и получайте каждый понедельник наш обзор самых интересных материалов из швейцарских СМИ.

Читать далее Дорогие друзья, получите нашу рассылку, посвященную еженедельному обзору прессы Швейцарии

Выбор читателей

Самое обсуждаемое

Показать больше

Архивные материалы
Ведёт: Сара Ибрагим

Искусственный интеллект: шанс или угроза?

Что ожидает рынок труда в связи с ИИ вообще, и как в частности будут работать скоро люди творческих, «свободных» профессий в частности?

эти дебаты были завершены и закрыты, но Вы можете и дальше читать комментарии к ним
7 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Яннис Маврис

Какое будущее ожидает швейцарскую модель нейтралитета?

В самом ли деле эта модель уже полностью устарела, с учетом того, что мир снова вступает в стадию блокового противостояния? А что думаете вы?

Присоединяйтесь к дискуссии
243 Отметки «мне нравится»
161 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Беньямин фон Виль

Чему Швейцария и США могут сегодня научиться друг у друга?

Когда-то США и Швейцария считались «братскими республиками», активно влияя друг на друга. А что теперь? Участвуйте в наших дебатах.

Присоединяйтесь к дискуссии
74 Отметки «мне нравится»
64 Комментарии
Просмотреть обсуждение
Больше дебатов

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR