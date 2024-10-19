Обзоры прессы Швейцарии
Портал SWI swissinfo.ch публикует каждый понедельник специальный обзор швейцарских массмедиа, с тем чтобы отразить взгляд прессы страны на мир постсоветского пространства и представить вам сводку упомянутых в ведущих, самых авторитетных и качественных СМИ Конфедерации последних экономических, культурных и политических новостей из России, Украины, Беларуси и других республик бывшего СССР.
Репортажи, интервью, факты, комментарии, мнения, хроника событий: как постсоветское пространство выглядит в зеркале швейцарских печатных и электронных СМИ. В этом досье: все актуальные обзоры. Если какая-то тема учтена в обзоре, то это означает, что о ней сейчас говорят по всей стране.
Наш обзор с 7 по 13 октября 2024 года. Сегодня в выпуске:
- Курт Пельда: «Это честь для меня и моей журналистской работы»
- Шестилетний Ярослав тоже «стрелял в русских»
- «Коррупция — одна из главных причин падения доверия к Владимиру Зеленскому»
- Дворец Путина снесен — чего боится хозяин Кремля?
- «Швейцария защищает тех, кто занимается убийствами»
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События недели: о чем информируют швейцарские CМИ
Наш обзор с 30 сентября по 6 октября 2024 года. Сегодня в выпуске:
- «Украинская демократия прошла испытание огнём, но теперь настает усталость»
- «Когда Путин вторгся в Украину, мои сокурсники с Запада сбежали. А я остался»
- «На виллу жены беглого молдавского олигарха в Женеве наложен секвестр»
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События недели: о чем информируют швейцарские CМИ
Наш обзор с 23 по 29 сентября 2024 года. Сегодня в выпуске:
- У Украины есть ближневосточная проблема
- «Парламентские выборы в октябре могут стать последними свободными выборами в Грузии»
- «Российскому Красному Кресту рады в Женеве»
- «Если бы Путин хотел этого, мы все уже были бы в состоянии ядерной войны»
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События недели: о чем информируют швейцарские CМИ
Наш обзор с 16 по 22 сентября 2024 года. Сегодня в выпуске:
- Цюрихский кинофестиваль покажет документальный фильм «Русские на войне»
- Русский солдат в украинском плену: «Я не хочу, чтобы меня обменяли»
- «Уничтожение склада в Торопце — унижение Кремля»
- «Пока Украина не вступит в НАТО, она будет легкой добычей Путина»
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События недели: о чем информируют швейцарские CМИ
Наш обзор с 9 по 15 сентября 2024 года. Сегодня в выпуске:
- Российский потенциал ядерного сдерживания: был, да (почти) весь вышел!
- Защита российской армии не может находиться в интересах Запада
- Анастасия Трофимова и фильм «Русские на войне»: «Мне всегда не хватало человеческого измерения»
- Православие в Украине: новый закон вызывает споры
- «Россия ведет войну с помощью швейцарского оружия — и это позор!»
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События недели: о чем информируют швейцарские CМИ
Наш обзор с 2 по 8 сентября 2024 года. Сегодня в выпуске:
- Экономический рост России обусловлен переводом её экономики на военные рельсы
- «Рожать Алине Кабаевой помогал швейцарский гинеколог родом из России»
- Почему Зеленский меняет правительство Украины?
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События недели: о чем информируют швейцарские CМИ
Наш обзор с 26 августа по 1 сентября 2024 года. Сегодня в выпуске:
- Школьников в России учат «теплому чувству любви»
- Является ли создатель Telegram Павел Дуров «полезным идиотом»?
- Можно ли отрегулировать «карманный даркнет»?
- «Навязанный Путиным Украине диктаторский мир становится вопросом времени»
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События недели: о чем информируют швейцарские CМИ
Наш обзор с 19 по 25 августа 2024 года. Сегодня в выпуске:
- Москва не стала отмечать 75-летие Женевских конвенций
- Как российский агент патроны в Швейцарии покупал
- Как швейцарские «альтернативные СМИ» распространяют российскую пропаганду
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События недели: о чем информируют швейцарские CМИ
Наш обзор с 12 по 18 августа 2024 года. Сегодня в выпуске:
- «Киев хочет захватить как можно больше территорий и закрепиться на них»
- Российские срочники в Курской области: что это говорит об армии России?
- Как друг Путина для того, чтобы избежать санкций, перевел 280 миллионов в швейцарские банки
- Бывший посол Швейцарии в России Ив Россье о санкциях и войне в Украине
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События недели: о чем информируют швейцарские CМИ
Наш обзор с 5 по 11 августа 2024 года. Сегодня в выпуске:
- «Курская битва — яркий манёвр, стратегический тупик»
- Что задумал Киев?
- «В изгнании российские диссиденты способны сделать еще меньше, чем в тюрьме в России».
- Тегеран и Москва усилили свое сотрудничество до степени взаимной зависимости
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События недели: о чем информируют швейцарские CМИ
Наш обзор с 29 июля по 4 августа 2024 года. Сегодня в выпуске:
- Меняем убийц на репортеров и противников Кремля
- «Обмен заключенными — горькое послевкусие»
- Российские власти «тормозят ютьюб»
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События недели: о чем информируют швейцарские CМИ
Наш обзор с 22 по 28 июля 2024 года. Сегодня в выпуске:
- «Камала против Владимира»
- «Россия обращается с военнопленными как с охотничьей добычей»
- «Россия производит оружие более высокими темпами, чем Советский Союз»
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События недели: о чем информируют швейцарские CМИ
Наш обзор с 15 по 21 июля 2024 года. Сегодня в выпуске:
- В ООН провалилось наступление России на права женщин
- «Мы танцуем вальс в руинах»: украинская фотовыставка в городе Веве
- Реформатор В. Зеленского прощается: «Нет желания спорить с дураками»
- «Путинская рыба» в швейцарских тарелках
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События недели: о чем информируют швейцарские CМИ
Наш обзор за период с 8 по 14 июля 2024 года. Сегодня в выпуске:
- Российские олигархи получают дивиденды на фоне войны
- НАТО скажет Путину: «Добро пожаловать»?
- Саммит НАТО в Вашингтоне и красивые слова
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События недели: о чем информируют швейцарские СМИ
Наш обзор за период с 1 по 7 июля 2024 года. Сегодня в выпуске:
- Виктор Орбан и его поездка в Киев
- Швейцарский журналист Роджер Кёппель посетил Москву
- Француз, сотрудник швейцарской НКО, признался в шпионаже в России
- МИД России указывает на проблемы в Швейцарии с правами человека
- Выдуманный российский поэт показал, насколько близки кремлевский режим и нацистская идеология
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События недели: о чем информируют швейцарские СМИ
Наш обзор за период с 24 по 30 июня 2024 года. Сегодня в выпуске:
- Путинская война возвращается в Россию
- Идет ли в Кремле процесс смены поколений?
- Дмитрий Медведев восхищался Швейцарией, сегодня он поливает ее грязью
- После «Ольги»: новая жизнь Анастасии в Швейцарии
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События недели: о чем информируют швейцарские СМИ
Наш обзор за период с 17 по 23 июня 2024 года. Сегодня в выпуске:
- Швейцарские спецслужбы раскрыли российского агента?
- Россия все активнее рекрутирует наёмников в Африке
- Запад и границы возможного в сфере поддержки Украины
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События недели: о чем информируют швейцарские СМИ
Наш обзор за период с 10 по 16 июня 2024 года. Сегодня в выпуске:
- Швейцария уже выступала с дипломатическими инициативами, и все они оказались неудачными
- Билл Браудер: «Запад должен отдать Украине 300 миллиардов»
- Перед конференцией в Бюргенштоке: как Москва сеет раздор
- На Бюргенштоке не было сделано никакого «первого шага»
- «Скоро может стать слишком поздно»
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События недели: о чем информируют швейцарские СМИ
Наш обзор за период с 3 по 9 июня 2024 года. Сегодня в выпуске:
- «Бюргеншток не может ничего гарантировать».
- «Мирная конференция идиота».
- Влиятельный швейцарский политик принижает значение путинской войны.
- Насколько эффективно западное оружие поражает цели в России?
- Победа над вирусом русского империализма.
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События недели: о чем информируют швейцарские СМИ
Наш обзор за период с 27 мая по 2 июня 2024 года. Сегодня в выпуске:
- Насколько вероятна третья мировая война?
- Остановите путинских шпионов в Швейцарии!
- Удары западным оружием по целям в России?
- Как Запад должен относиться к русскоязычной литературе в условиях войны Путина против Украины?
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События недели: о чем информируют швейцарские СМИ
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Жизнь в Швейцарии
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+По этой ссылке: подборка наших материалов на украинском языке.
Обзор подготовлен под ред. Игоря Петрова.
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