‘Polloliebre y el secreto de la marmota’ se estrena en España: su director abraza el éxito

París, 15 ene (EFE).- La película ‘Polloliebre y el secreto de la marmota’, segunda entrega de la exitosa saga de animación francesa ‘Polloliebre’, que cuenta las aventuras de un conejo explorador con rasgos de pollo, y que es el primer film en solitario de su director, Benjamin Mousquet, se estrena este viernes en España.

Tras el éxito cosechado por ‘Hopper, el Polloliebre’ (2022), que fue la segunda película de animación francesa más vista en el año de su estreno, el pequeño explorador y sus compañeros animales volverán a salir de expedición para hacerse con una marmota capaz de cambiar el pasado.

Esta premisa con guiños a los clásicos de la aventura, como ‘Indiana Jones’ (1981) o ‘El día de la Marmota’ (1993), es la primera apuesta en solitario del belga Benjamin Mousquet, que ya codirigió la primera película de ‘Polloliebre’ junto a Ben Stassen, un film al que, según Mousquet, ha superado en recepción inicial.

Así lo consideró en una entrevista con EFE, en la que el director belga dijo «reconocerse más» en ‘Polloliebre y el secreto de la marmota’ que en la película anterior, al haber podido «participar más en su escritura» y en el desarrollo de sus personajes para «entregar el mensaje más claramente y con más seguridad».

«La película anterior fue mi primera película, así que quizá en ese caso tuve menos esa oportunidad de transmitir el mensaje con la eficacia que me hubiera gustado, y creo que el público lo ha notado (en la nueva). Es una película que va más allá con su mensaje y lo desvela con más fuerza», agregó.

Al igual que en la primera aventura de la franquicia, sus personajes descubrirán la importancia de aceptarse a uno mismo pese a las diferencias, pero también de tratar las emociones, dos lecciones compaginadas con humor y una constante sensación de aventura que bebe, incluso, del cine español.

«Cuando empecé con la franquicia de ‘Polloliebre’, la idea era impregnarme un poco de todas aquellas películas que me marcaron en la infancia, como ‘Indiana Jones’, sobre todo, o ‘Tras el corazón verde’, pero para llevarlo un poco más lejos, empecé a investigar y vi películas como ‘Tadeo Jones’. Me pareció muy divertida, y lo cierto es que no puede pasarse por alto», explicó el director belga.

Pese a la gran recepción de la película, presentada en el Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy y que ya ha vendido cerca de un millón de entradas en Francia, Mousquet afirmó haber dejado ciertos temas en el tintero por falta de tiempo, en particular con respecto al verdadero lugar de origen de Polloliebre.

«Tenía más cosas que contar sobre la evolución del pueblo de los conejos emplumados y sobre la historia entre Polloliebre y Grong, su padre biológico (…) originalmente había mucho más de este vínculo creado entre ambos, que desgraciadamente no pudimos mostrar más ampliamente por falta de tiempo», detalló.

Preguntado por una potencial tercera entrega, que Mousquet dijo no prever «por el momento», el director dijo tener «algunas ideas» con las que convertir la historia en una trilogía.

«Creo que hemos creado nuevas pistas, hemos introducido nuevos personajes y, por lo tanto, hay un montón de dinámicas interesantes que pueden evolucionar, y creo que el público estará encantado de ver cómo han evolucionado las dinámicas entre los personajes», avanzó.EFE

