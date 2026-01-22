ACEA pide a la UE que no tenga «prisa» en el pacto comercial con India y cuide «detalles»

3 minutos

Bruselas, 22 ene (EFE).- La Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA) recomendó este jueves a los dirigentes de la Unión Europea que no tengan «prisa» en cerrar en los próximos días un gran acuerdo comercial con India y pidió que se cuiden «los detalles importantes», de forma que el pacto recorte restricciones y elimine aranceles.

«Parece existir un auténtico imperativo político para cerrar un acuerdo en los próximos días. Acogemos con satisfacción el sentido de urgencia y el compromiso con negociaciones intensas, pero nos preocupa que, en la prisa por concluir, puedan pasarse por alto detalles realmente importantes», declaró en un comunicado el director de comercio internacional de ACEA, Jonathan O’Riordan.

El directivo de la patronal europea del motor subrayó que «los términos acordados ahora serán los que rijan el acuerdo durante mucho tiempo en el futuro» y abogó por concluir un pacto que «pueda aportar beneficios profundos y significativos a la industria tanto en Europa como en la India».

ACEA reclama que ese acuerdo, que crearía una zona de libre comercio de unos 2.000 millones de personas, ofrezca «un acceso profundo y significativo a los mercados de la automoción».

India es un país con 1.400 millones de habitantes en el que apenas se venden cuatro millones de coches al año, por lo que «es evidente el margen para un crecimiento significativo del mercado», agregó la patronal.

«Un acuerdo verdaderamente ambicioso eliminaría importantes barreras al comercio en ambos sentidos y supondría una ventaja para ambas partes en un momento especialmente difícil», sostiene la patronal automovilística.

No obstante, esa plataforma pidió que no se intente cerrar un acuerdo «a cualquier precio» ya que, «con el estado actual de las negociaciones, existe un riesgo real de que el acuerdo quede limitado por cuotas, normas de segmentación del mercado, aranceles residuales, sistemas de licencias y otros mecanismos que dificulten el acceso a los beneficios de cualquier pacto».

«Las partes deben recortar las restricciones y ser ambiciosas a la hora de conceder cuotas significativas -especialmente teniendo en cuenta el tamaño del mercado a largo plazo- y de eliminar completamente los aranceles», señaló ACEA.

La patronal destacó que los fabricantes europeos «ya están fuertemente invertidos en la producción de vehículos en la India» y que esta realidad no cambiará con el acuerdo de libre comercio.

El pacto, considera ACEA, debería «aportar beneficios significativos mediante la eliminación total de los aranceles sobre las piezas de automoción, lo que impulsará los intereses industriales tanto en la India como en Europa». EFE

jaf/rja/psh