Al menos 12 migrantes muertos en el mar Egeo

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Doce migrantes murieron el lunes en el mar Egeo, seis de ellos después de que su embarcación chocara con un barco de la policía, informaron las autoridades.

Un bebé y cuatro mujeres figuran entre los seis que fallecieron frente a la isla de Lesbos el lunes tras esa colisión, dijo un funcionario de la guardia costera a la AFP.

Los otros seis fallecidos -cinco hombres y una mujer- iban en una pequeña embarcación que volcó frente a la isla de Samos, añadió la guardia costera.

Otras 14 personas que iban en el barco, junto con un presunto pasador iraní, fueron rescatadas.

El funcionario de la guardia costera señaló que, en el incidente frente a Lesbos, «una lancha rápida que transportaba migrantes chocó contra (…) una patrullera policial».

Según afirmó, ocho personas fueron rescatadas.

Por el mar Egeo pasa una ruta muy utilizada por los migrantes que cruzan desde Turquía con la esperanza de llegar a Europa. Muchos de ellos mueren en el intento.

En septiembre, una persona falleció y otras 25 fueron declaradas desaparecidas tras el naufragio de una embarcación de migrantes frente a las costas de la isla griega de Gavdos, cerca de Creta.

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