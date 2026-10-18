Al menos 23 muertos tras un ataque atribuido a Boko Haram en el oeste de Chad

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Yamena, 18 oct (EFE).- Al menos 23 personas murieron, entre ellas siete mujeres y cinco niños, en un ataque terrorista perpetrado este domingo y atribuido al grupo yihadista nigeriano Boko Haram en la localidad chadiana de Ngouboua, situada en la provincia del Lago Chad (oeste), informaron este a EFE fuentes militares.

“El balance provisional registra 23 muertos, entre ellos siete mujeres y cinco niños, y una veintena de heridos graves”, confirmó a EFE el capitán del Ejército chadiano Moussa Idris, quien lideró el operativo de seguridad.

Los asaltantes llegaron en motocicletas y lanzaron un ataque coordinado contra un mercado de la localidad, hasta la llegada de las fuerzas chadianas.

“Nuestras fuerzas de defensa y seguridad lograron matar al menos a once terroristas de Boko Haram (…). Las fuerzas de seguridad están comprometidas en una operación de rastreo para neutralizar a los asaltantes en fuga”, añadió el oficial del Ejército.

Abdoulaye Moussa, un comerciante de la zona relató a EFE que los presuntos yihadistas atacaron el puesto de seguridad del mercado antes de dispersarse por el pueblo.

Por su parte, Amina Mahamat, una enfermera contó que “se oían detonaciones por todas partes”, mientras “la gente corría en todas direcciones” vio múltiples heridos, algunos de los cuales dejaron de moverse al cabo de un tiempo.

Aunque las fuerzas de seguridad llevan a cabo operaciones regularmente contra los grupos armados en la zona, las poblaciones locales continúan expuestas a la violencia y a los desplazamientos.

La provincia del Lago Chad, ubicada en la orilla del lago del mismo nombre, se enfrenta desde hace varios años a ataques e incursiones atribuidos a Boko Haram.

Situado en las fronteras de Chad, Níger, Camerún y Nigeria, el lago es una extensión de agua salpicada de islotes que sirven de escondrijo a grupos yihadistas como Boko Haram y su escisión, el Estado Islámico en la provincia de África Occidental (ISWAP).

Los miembros del grupo suelen desplazarse en vehículos motorizados o canoas, lo que les permite atacar con rapidez -a menudo a través de incursiones nocturnas o al amanecer- y retirarse antes de que lleguen las fuerzas de seguridad.

Boko Haram e ISWAP han matado a más de 35.000 personas y han causado unos 2,7 millones de desplazados internos, sobre todo en Nigeria, pero también en países vecinos como Chad, Camerún y Níger, según Naciones Unidas. EFE

bb/aam

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